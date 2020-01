Após três meses de concluídas, as canaletas que foram instaladas naquela ocasião pelo poder público começaram a apresentar problemas. Agora, ao custo de R$ 112.841,66, quase três vezes o valor que seria pago à primeira empresa, o Município contratou a Coder para realizar o serviço, diante de uma licitação sem sucesso realizada em outubro do ano passado.

Quem passou pela região central da cidade nos últimos dias observou que, enfim, a Prefeitura de Rondonópolis deu início à recuperação de uma das canaletas mais problemáticas da cidade, situada no cruzamento da Rua Rio Branco com a Avenida Cuiabá. A medida acontece um ano após o pacote de obras, que foi licitado e entregue para a empresa A.I. Fernandes Serviços de Engenharia Eirelli, ao custo de R$ 37.304,68, parar após a recuperação de somente três dos 18 pontos contratados.

Desta vez, conforme informado, serão 17 cruzamentos a serem recuperados, começando pelo da Rua Rio Branco com a Avenida Cuiabá. Após isso, não se sabe qual a próxima canaleta a ser recuperada, já que a Prefeitura não disponibilizou o cronograma de obras que foi solicitado pela reportagem do A TRIBUNA. A gestão do prefeito José Carlos do Pátio também não sabe informar quais são os outros 16 pontos que serão atendidos pela obra de recuperação.

Na canaleta que está sendo recuperada, foi possível observar que a estrutura anterior foi retirada e uma nova concretagem foi realizada para resolver o problema e escoar as águas pluviais. No fim da tarde de ontem (6), já foi possível observar também que a recomposição asfáltica já havia sido iniciada, o que indica que o trânsito no local não deve demorar a ser liberado.