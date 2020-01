O União Esporte Clube perdeu para a Ferroviária, por 5 a 1, na tarde deste domingo (5), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo 17 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

No primeiro tempo, aos 12 minutos, Claudinho bateu de primeira sem chance para defesa e abrir o placar para a Ferroviária. Aos 22 minutos, David aproveitou passe de Claudinho e cabeceou para ampliar a vantagem do time paulista.

No segundo tempo, GTA diminuiu aos 14 minutos. Depois, brilhou a dupla formada por David e Jhoninha. Aos 24 minutos, o atacante grená aproveitou passe do companheiro para marcar seu segundo gol no jogo.

Cinco minutos depois, David retribuiu a assistência para Jhoninha. Aos 47 minutos, Willian, de pênalti, deu números finais a partida.