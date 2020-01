A qualidade dos serviços de recuperação do asfalto em Rondonópolis volta a ser alvo de questionamentos.

Desta vez, um dos pontos que chama a atenção é o serviço de recuperação realizado no fim do ano passado na Rua Otávio Pitaluga, no bairro Jardim Urupês, que já foi todo destruído com a chuva desta sexta-feira (3/1).