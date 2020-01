O terminal ferroviário de Rondonópolis e sua maior utilização têm sido o responsável pela crescente arrecadação do Município nos últimos anos. O interessante é que esse impacto positivo nos cofres públicos vem ocorrendo mesmo sem o recebimento pela cidade de novos grandes investimentos industriais nesse período.

Conforme levantamento feito pelo economista Luís Otávio Bau Macedo, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), enquanto no Brasil a regra foi de municípios endividados e com dificuldades para honrar seus compromissos, Rondonópolis foi uma exceção com crescimento de arrecadação e contas em equilíbrio.

A implementação do terminal em 2014 e sua posterior expansão possibilitou um incremento do valor adicionado municipal, gerando consecutivos aumentos do índice que estipula o valor de repasse que cada município recebe referente à arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). O professor exemplifica que a participação de Rondonópolis era em torno de 6% do índice de participação municipal (IPM) no ICMS e hoje se encontra na casa de 8%.

Luís Otávio explica que as safras agrícolas recordes de Mato Grosso e do Brasil também contribuíram para o maior aquecimento do setor agroindustrial local e, por consequência, maior arrecadação. Da mesma forma, aponta que a arrecadação do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) se expandiu por razão das operações logísticas realizadas a partir do terminal ferroviário.