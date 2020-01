No seu entendimento, não adianta o Governo do Estado ameaçar com o uso do Procon e da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para inibir a alta dos preços, pois os empresários repassarão os novos custos para o consumidor final. “Mais uma vez, o pobre vai pagar, isso porque o aumento cai em cima do varejo, e as pessoas de renda mais baixa que irão pagar a conta, porque as grandes empresas, no caso da construção civil, compram de fora e em grande quantidade. Agora, o pequeno construtor terá que comprar aqui e ele vai pagar por isso. Eu acho que, na verdade, o Governo está dando uma expurgada no empresariado, mandando embora e andando na contramão das coisas”, criticou.

“Isso vai provocar um aumento generalizado nos preços, e não é culpa do empresariado. É porque mudou a base de cálculo. Nós pagávamos pela média, pelo preço de entrada, hoje se paga pela saída. Então, vai se pagar pelo valor de venda, o que muda a base do cálculo, vai ter aumento no preço dos produtos e não há dúvida de quem vai pagar o preço disso é o consumidor”, alertou Ernando Cabral Machado, presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir).

As mudanças nas regras da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que deixará de cobrar o imposto na hora da compra das mercadorias para cobrá-lo na hora da venda e eleva o percentual cobrado, não estão sendo bem recebidas pela classe empresarial. As lideranças da categoria entendem que as mudanças devem provocar uma alta geral nos preços e os prejudicados devem ser os consumidores, além de afugentar investidores que poderiam vir a se instalar no estado.

O dirigente classista confirma que muitos remédios, materiais de construção e alimentos já sofreram um reajuste por causa do aumento do ICMS e ele prevê que outros setores ainda sofrerão aumento nos próximos dias. “Nós vamos procurar reunir o empresariado para discutir a situação. Com o Sindicato do Comércio, da Indústria, Procon, a PGE, formar uma mesa redonda e nos posicionarmos para ver o que fazer. Eles (Governo) estão nos ameaçando, mas há produtos que vão mesmo subir mais de 30%, outros vão subir menos, porque depende da base de cálculo da alíquota. No entanto, eu defendo um amplo debate, para vermos o que fazer, pois não vejo no Governo uma vontade de voltar atrás”, concluiu.

Para Ernando Cabral, antes de aumentar os impostos para o cidadão, o Governo teria que primeiro cortar gastos e diminuir suas despesas mas, ao invés disso, prefere aumentar impostos. “O custo da folha de pagamento é muito alto e parece que eles não estão mexendo nisso, quando havia uma promessa de mexer. As empresas que estavam pensando em vir para Mato Grosso não devem vir mais, porque fica inviável. Conversei com empresários do ramo da construção e eles me disseram que alguns produtos eles vão deixar de vender, vão sumir das prateleiras, pois fica inviável para o empresário trabalhar com eles”, externou o presidente da Acir.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), Thiago Sperança, diz que a entidade que preside esteve durante todo o ano passado tentando negociar com os deputados estaduais uma forma de fazer o Governo repensar o formato e a taxação do ICMS, mas isso acabou não dando resultado. “O que houve foi o contrário, e agora o Governo do Estado terá que contratar mais pessoas, fiscais de ponta na rua, para acompanhar o recebimento e o trânsito de mercadorias no estado, onde você gera vários processos internos quando algum produto, alguma nota fiscal dá errado. Resumindo: o estado cobra mais, mas também vai ter muito mais despesas com isso, e as empresas também. A maneira antiga era muito mais simples”, sustenta.

Segundo ele, o argumento de que as mudanças irão gerar mais receitas para o estado é fictício e, na verdade, irá onerar a folha de pagamento, além de diminuir a arrecadação. “O Governo do Estado, se aproveitando de uma imposição do Governo Federal, que exigiu que os estados organizassem a sua questão tributária, mudou a tributação de cobrança, com alguns produtos aumentando automaticamente. Isso significa dizer que cada segmento vai sofrer uma alteração, no caso do segmento alimentício será de 5% a 10%, que impactará no bolso do consumidor em todos os produtos que ele for comprar, combustível, alimento, remédios, vestuário, etc. A partir de fevereiro teremos um impacto muito grande nas compras, o que gerará um efeito cascata e teremos demissões, porque diminui o faturamento, uma vez que o lucro das empresas continuará o mesmo”, analisou.

Sperança ainda demonstrou indignação com os deputados estaduais, que aprovaram as medidas, e com a justificativa de que o estado estaria com deficit em suas finanças e precisaria aumentar suas receitas. “O estado sempre vai estar em deficit com as suas receitas, porque sempre incha, e sempre quem vai pagar isso é o empresário e quem sofre com isso é o consumidor, que compra menos e você nunca vê nenhuma ação do estado de corte de despesas. Nós entendemos que isso é algo para tampar o sol com a peneira e daqui uns dias o estado estará tentando achar uma outra receita para continuar onerando a carga tributária”, concluiu.