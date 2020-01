Devido a dificuldade para contratação de empresa para operar esse tipo de serviço, com cinco licitações sem empresas interessadas, o Município pretende criar uma autarquia, semelhante ao Serviço de Saneamento Ambiental (Sanear), e assim municipalizar o transporte coletivo.

A medida foi anunciada após a prorrogação por mais seis meses do contrato com a empresa Cidade de Pedra, que atualmente presta o serviço de transporte na cidade, cujo contrato havia vencido no dia 31 de dezembro.

“Já estamos realizando os estudos necessários para a implantação da autarquia, mas como o processo burocrático leva um tempo para ser concluído, ficou definida a continuação dos serviços da empresa Cidade de Pedra por mais seis meses”, explicou o secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Rodrigo Metello.

O novo acordo foi firmado com a Cidade de Pedra na segunda-feira (30), porém só divulgado na última terça-feira (31), último dia do contrato que estava em vigência.

Os termos desse novo acordo não foram divulgados por completo, e não se sabe o que estava previsto nele, visto que a empresa pleiteava para a renovação que o Município subsidiasse os gastos por quilômetro rodado.

Nesta modalidade, por exemplo, o gasto mensal da empresa que não fosse coberto com a venda de bilhetes seria bancado pela Prefeitura.

As únicas informações referentes ao contrato divulgadas pela gestão municipal, dão conta de que servidores da Setrat atuarão diretamente na empresa Cidade de Pedra para acompanhar o serviço prestado durante a vigência do novo contrato, que a tarifa em 2020 não sofrerá reajuste, mantida portanto em R$ 4,10, e que mais 10 ônibus serão disponibilizados para as principais linhas.