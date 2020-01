Muitas horas do dia ao sairmos na rua, se prestarmos atenção, em calçadas, casas abandonadas ou outros locais que moradores de rua possam se alojar, podemos perceber o tanto que eles sofrem, e muitas vezes isso foi só por causa de uma simples frase: “não vai fazer mal não, só para experimentar “. E por não terem recusado, nem pensado nas orientações de seus pais ou familiares prejudicaram o no futuro.

O PROERD é um programa de prevenção da Polícia Militar que veio para ajudar, e é por conta dessas situações que se preocupa com nosso futuro e nossas ações. Nas aulas do PROERD, aprendemos a cair na REAL com os acrósticos: “R” de RECUSAR, “E” DE EXPLICAR, “A” ABSTER-SE (que seria como afastar-se) e “l” de LIVRAR-SE. Aprendemos também sobre o senso comum e o senso próprio que seria o senso que todos têm e o próprio em que só eu tenho.

As aulas com o PROERD são realmente cheias de aprendizagem e conhecimento. Podemos mudar o mundo com ações sábias e importantes.