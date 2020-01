Após anos de expectativas, a gestão municipal vai iniciar mais uma tentativa para tirar do papel o Parque Natural Municipal de Rondonópolis, o antigo Parque das Seriemas, na confluência das Avenidas Poguba com a Beira Rio, na Vila Goulart. Mesmo assim, diante de todo o cronograma a ser seguido, ainda não vai ser em 2020 que o Parque Municipal será entregue ao uso da população, caso a contratação seja bem-sucedida.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura publica na edição de hoje do Jornal A TRIBUNA, na seção de Editais, o anúncio de concorrência pública de contratação de empresa especializada para construção do Parque Municipal de Rondonópolis, com data de realização marcada para o dia 06 de fevereiro de 2020. O Parque Municipal é a expectativa de que Rondonópolis possa contar com um parque urbano de amplitude municipal, considerando que outros espaços voltados para bairros da cidade estão em fase de finalização ou construção.

Uma licitação para construção do espaço de lazer do Parque Municipal chegou a ser realizada no ano passado, sendo revogada em novembro pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (SD). Na época, a informação dada à imprensa foi de que o processo foi cancelado porque não contemplava a construção de um lago inicialmente projetado para o local. Além disso, o processo ficou emperrado por meses após um embate judicial travado por empresas participantes.

O projeto divulgado no ano passado pela Prefeitura previa um investimento de R$ 6,9 milhões na construção do espaço de lazer do Parque Municipal, atualmente formado apenas por vegetação nativa, não podendo ser usado pela população. Grande parte da área será destinada exclusivamente à preservação ambiental. O cronograma estabelece um prazo de um ano de execução do projeto depois de iniciado. Com isso, mesmo que a licitação e execução do projeto ocorram dentro do esperado, a estrutura só deve ficar pronta em 2021.

O projeto, conforme divulgado até então, prevê a construção de quadras poliesportivas, quadra de areia, quadra de tênis, cancha de bocha, guarita, sanitários, cercamento, ciclovia e pista de caminhada com 1.200 metros de extensão, playground, academia, administração, monumentos, além de um grande lago de contemplação.