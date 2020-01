A Prefeitura de Rondonópolis inicia 2020 com recursos extras que não estavam previstos até então. Uma das fontes de recursos é oriunda do leilão das reservas do Pré-Sal, realizado em novembro do ano passado pelo Governo Federal. A outra fonte de recursos veio do Governo do Estado, a partir do pagamento de dívidas de ICMS por parte de empresas.

Em relação aos recursos do Pré-Sal, o secretário municipal de Finanças, Rodrigo Lopes, informou que o Município recebeu no dia 31 de dezembro de 2019 um valor de R$ 3.235.123,17 (três milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e vinte três reais e dezessete centavos), podendo ser destinado para gastos previdenciários ou investimentos. Os municípios de Mato Grosso receberam, no geral, cerca de R$ 96 milhões.