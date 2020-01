“BOOM!” I

Assim como aconteceu em São Paulo–SP, em que a Prefeitura resolveu notificar a empresa responsável pelos fogos da festa da virada com barulho (quando prometiam ser sem), em Rondonópolis a festa que seria só de luzes também teve muito barulho.

“BOOM!” II

Claro, é necessário ver o que foi acordado entre as partes, qual serviço foi prometido e qual foi entregue, mas, que as luzes estavam fazendo um “boommmm” bem alto… Ah, estavam!!!

TERRA DE NINGUÉM I

E vamos aproveitar o gancho, após o triste episódio ocorrido na manhã de ontem (2) na região do antigo aeroporto, em que um jovem de 23 anos morreu em um acidente, para alertar o Município (não que ele não saiba) de como aquela área virou terra de ninguém. TERRA DE NINGUÉM II

Primeiro, a chegada de um hospital daquele porte levou também um movimento de veículos maior para aquela região, sem que estrutura alguma fosse oferecida. Se antes passavam cinco por ali, agora passam 10. TERRA DE NINGUÉM III

Segundo, no período noturno não existe iluminação pública alguma, e a região virou terra de ninguém. Passa quem tem mais coragem! TERRA DE NINGUÉM IV

Parece que chegou o momento do poder público e setor privado sentarem e resolverem isso. Afinal, são afetados os clientes e colaboradores do hospital, e os moradores de Rondonópolis que são clientes, bem como os que não são, mas que moram próximo e utilizam aquelas vias para se deslocar.

OCORRÊNCIAS… I

Ainda no assunto trânsito, mas falando de rodovias federais, a Operação Ano Novo da PRF registrou cinco acidentes na região e, felizmente, sem nenhuma vítima fatal.

OCORRÊNCIAS… II

Duas pessoas foram presas no período por dirigir sob influência de álcool e a boa notícia ficou por conta da redução do número de ultrapassagens indevidas com relação a Operação Natal, o que mostra que o pessoal tirou um pouquinho o pé do acelerador e teve mais prudência na estrada.

OCORRÊNCIAS… III

Bons resultados em todo período festivo, resta a nós desejar parabéns aos policiais federais que trabalharam muito enquanto todos nós estávamos festando!