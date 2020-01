Inteligentíssima a ideia de cortar o ano em 365 fatias e, inseridos nesse contexto, temos os segundos, minutos, horas, dias, semanas e meses. Simplesmente maravilhoso. Ao término da última fatia, deixamos para trás as realizações e frustrações. As energias e as esperanças são renovadas. Nossas “baterias” internas são recarregadas, os sonhos ganham novo alento e surgem novas realizações e, com isso, seguimos sempre em frente, pois a pessoa que não sonha murcha pelo caminho e morre.

Vivemos o momento, a partir dos segundos, minutos, horas, dias, semanas e meses, até se completar esse período mágico de 365 fatias e começamos tudo de novo, após as badaladas dos sinos e foguetório pelo planeta, anunciando o fim de uma jornada e o início de outra e assim sucessivamente, ano após ano. Na realidade é uma renovação e um revigoramento, de modo a nos incutir a enfrentar novos desafios, novas realizações e, uma maior aproximação com o Criador, pois estamos a nos lapidar sempre para melhor. O processo é lento e tudo se passa ao longo dos tempos.

E esse lapidar advém do livre arbítrio que Deus nos concedeu ao nascer, pois muitas pessoas acham que tudo podem e não passam de “casca grossa”, de modo que a conscientização leva a vida inteira em muitos casos e em outros é preciso renascer novamente e mesmo assim pairam dúvidas. Tudo podemos fazer, porém nem tudo nos é permitido. Os maus exemplos existem aos milhões.

Ano novo é recomeçar, de desafios com esperança de sua realização. É o acreditar que nos projeta a seguir em frente, dos objetivos previamente traçados, na expectativa de se concretizar, com muito trabalho e fé em Deus.

São 365 fatias que ficam para trás, com seus erros e acertos, mas permanece o aprendizado. Ah, esse é para sempre, pois é um separador de água limpa da suja. Mas, no transcorrer dos tempos, vivenciamos muita coisa acontecer. Coisas boas e também ruins, pois cada ser humano é diferente do outro, a começar pelas impressões digitais. De modo que nos leva a solicitar que os ânimos sejam desarmados, que possamos a cada ano ser melhor do que o anterior e assim sucessivamente.

Uma boa pedida de Ano Novo, por exemplo, é ser tolerante no trânsito, evitar discussões e provocações. Não dirigir se beber, respeitar os sinais, dar preferência a quem de direito, rodar mais devagar tanto na cidade como nas rodovias, não ultrapassar com faixa amarela contínua ou dupla. Enfim, ser responsável, pois procedendo dessa maneira evitaremos acidentes, alguns com traumas pelo resto da vida e muitos deles ceifando vidas, destruindo famílias inteiras, cujas perdas são irreparáveis. Uma vida humana não tem preço.

Pensemos sobre isso, por favor. Façamos uma reflexão profunda para o próximo ano, que as 365 fatias que se iniciam a cada ano sejam abençoadas por Deus e que nossos atos possam ser agradáveis ante Seus olhos.