O anúncio pelo Jornal A TRIBUNA sobre o projeto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que amplia o número de vagas no sistema prisional do Estado, sendo cerca de 500 novas vagas na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, gerou uma grande preocupação em vários segmentos da sociedade civil organizada local. O receio é que o aumento expressivo da capacidade da Mata Grande gere impactos sociais negativos em toda a cidade, incluindo o avanço da criminalidade.

O presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública da Região Central (Conseg Central), Valdir Farinha, avaliou para a reportagem que a notícia é preocupante para a cidade inteira, pois já existem dificuldades para administrar a segurança da população com o atual contingente de presos da Mata Grande. Nisso, ele pontua que cada preso na unidade traz consigo mais 5 pessoas, muitas vezes sem emprego ou renda, fazendo aumentar a crise social.

Com o atual comando da Polícia Militar, Valdir Farinha percebe que a criminalidade na cidade deu uma estabilizada, embora a população ainda tenha uma sensação de insegurança, sendo que a Penitenciária da Mata Grande, em muitos momentos da história local, foi o grande ponto de origem dos crimes em âmbito municipal. “A Mata Grande foi esse ‘presente de grego’ que nós ganhamos e, agora, querem aumentar esse presente”, externou para a reportagem.

O presidente do Conseg Central reforça que a ampliação da Mata Grande requer o aumento de investimentos em segurança pública em Rondonópolis, algo que tem sido alvo de intensa e contínua luta dos comunitários. Assim, destaca que a estrutura de segurança na cidade, como policiais e viaturas, vai ficar mais deficitária caso esse contingente de presos seja elevado. “O setor de segurança pública está com muita deficiência atualmente, e não espero muito desse governo estadual, que vem dizendo que tudo é muito difícil…”, enfatiza.

A diretora de Assuntos de Segurança na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Kátia Dib, também pertencente ao Conseg Central, vê com muita preocupação esse projeto para ampliar a capacidade da Mata Grande, pois acredita que vai vir muitos bandidos para Rondonópolis, junto com seus familiares, sem saber o seu grau de periculosidade. Atualmente, ela observa que a penitenciária já recebe muitos presos de cidades da região e, eventualmente, de outras regiões, como já aconteceu de receber grande leva de Cuiabá.

A empresária Kátia Dib pontua que, volta e meia, ocorre algum problema envolvendo a Mata Grande, o que gera apreensão na população. Felizmente, diz que recentemente não está tendo mais fugas em massa. Além do receio popular, ela acrescenta que não é só construir um novo raio na penitenciária e pronto, mas de dotar o espaço de toda uma estrutura nova, com mais agentes penitenciários, carcereiros, policiais, viaturas, alimentação, e outros. “Considero a Mata Grande um ‘presente de grego’ para a cidade!”, diz a empresária, avaliando que essa ampliação não é algo favorável.

A notícia do projeto para aumentar o contingente de vagas na Mata Grande também foi alvo de muitos questionamentos entre leitores do A TRIBUNA, conforme relatos deixados em nossas redes sociais. Alguns internautas acham que o governo deveria priorizar a educação e a saúde pública. “Tem que aumentar as vagas em escolas e hospitais, tem muita coisa viu!”, disse Neya Leite. “Verdade. Mas, infelizmente, a bandidagem tem aumentado mais ainda”, acrescentou Iracema Lima Jesus.

Outro leitor externou para o A TRIBUNA que serão mais centenas de detentos, sendo a maior parte de outras cidades, a infernizarem a vida de Rondonópolis, trazendo junto famílias sem renda para subsistência, bem como mais cúmplices soltos, os quais se dedicarão a crimes para sustento próprio e dos encarcerados. “A Mata Grande passará a contar com mais de 1.500 detentos, sendo que está provado que um presídio deve ter no máximo 250 para ser administrável”, avaliou esse leitor pelo Whatsapp.

A proposta de aumento de vagas no sistema prisional do Estado está sendo estudado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário (GMF) do Tribunal de Justiça. Deve se concretizar por meio de recursos de transações penais, em parceria com recursos do Poder Executivo, contemplando ainda as unidades prisionais de Ferrugem (Sinop), Água Boa e a Penitenciária Central do Estado (Cuiabá).