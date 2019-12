O Jornal A TRIBUNA anuncia, na sua última edição do ano, as personalidades masculina e feminina de 2019. Trata-se de uma homenagem que ocorre desde 1983, tendo reconhecido ao longo do tempo a atuação de muitas importantes lideranças do município. Neste ano de 2019 as personalidades escolhidas pelo A TRIBUNA são: Tânia Balbinotti, por seu trabalho no Grupo de Mulheres de Rondonópolis, e Ernando Cabral, por seu trabalho frente a Associação Comercial (ACIR).

A divulgação dos escolhidos leva em conta os principais problemas enfrentados na cidade de Rondonópolis ao longo do ano, procurando reconhecer a atuação de profissionais que buscaram atuar em prol dessas questões. Também considera os principais acontecimentos locais no ano transcorrido e os seus protagonistas, bem como evidencia profissionais com prestação de relevantes serviços à sociedade rondonopolitana. Em comum, as escolhas, independente da profissão ou posição social, homenageiam pessoas que contribuem para o desenvolvimento e engrandecimento de Rondonópolis.

Conheça um pouco do perfil das personalidades masculina e feminina de 2019 escolhidas pelo A TRIBUNA:

Tânia Balbinotti A empresária Tânia Balbinotti foi escolhida “Personalidade Feminina de 2019” pelo Jornal A TRIBUNA em função da sua destacada atuação no Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis, que conta com a participação de mulheres de diversos setores atuando em defesa de diferentes causas locais. Ela chamou a atenção da sociedade rondonopolitana com seu poder de articulação entre diferentes categorias, se despontando como uma nova liderança no cenário local. A primeira causa com a sua atuação no Grupo de Mulheres foi a defesa em torno de melhorias no Aeroporto Municipal. Ela ingressou no Grupo de Mulheres em meados de 2018, ao perceber a importância desse trabalho em prol do aeroporto para a comunidade. A concessão para a iniciativa privada do Aeroporto Municipal foi uma ideia defendida e trabalhada pelas mulheres do grupo. “Nós percebemos, como sempre, muitos interesses em torno desse espaço. O processo estava em andamento, mas com muito risco de parar devido aos interesses existentes. Isso me atraiu para ajudar no sentido de fazer as coisas acontecerem”, explica. Assim, o apoio do Grupo de Mulheres foi decisivo para que o Aeroporto Municipal fosse concedido para a iniciativa privada após leilão realizado em março deste ano. “Nós ficamos muito contentes em conseguir o processo de concessão e saber que houve uma empresa interessada em assumir o Aeroporto Municipal. Nós entendemos que o Aeroporto de Rondonópolis precisa ser administrado de forma profissional, o que é um desafio. Mas quando uma empresa quer, ela traz negócios, corre atrás de companhias, faz as coisas acontecerem… Hoje Rondonópolis e cidades do entorno vão para Cuiabá pegar avião. Tendo estabilidade na oferta de voos, as pessoas vão preferir pegar aqui. Quando tiver uma liderança que trabalha para o aeroporto funcionar, ele vai deslanchar”, acredita. Outra grande atuação de Tânia foi no processo em curso de tentativa de reestruturação da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, que foi abraçada pelo Grupo de Mulheres neste ano de 2019. Apesar de ser uma luta do agrupamento de mulheres, a desenvoltura da empresária em liderar esse processo de ajuda ao hospital foi notório, em um trabalho de busca de soluções e de articulação de entidades, diretoria, imprensa e sociedade. “Passamos dois meses dentro da Santa Casa conversando com a diretoria, pedindo documentos, levantando dados, organizando relatórios, tentando entender o processo”, explica. “O que nós percebemos é que o problema era muito grande, mas que havia solução. Havia muitos impedimentos, inclusive, forças agindo para o hospital não dar certo. Nessa realidade, decidimos chamar as entidades da cidade, descrever o problema e mostrar que só um clube de serviço a frente, como é hoje, era muito difícil. Nós percebemos a Santa Casa totalmente sem credibilidade e um hospital filantrópico sem credibilidade não consegue sobreviver. Tudo o que ocorreu com a Santa Casa até hoje deixou essa situação e, para modificar as coisas, é preciso dar transparência ao hospital. E uma das formas de dar transparência é justamente abrir para outras entidades”, argumenta. Esse trabalho ajudou abrir a popular “caixa-preta” da Santa Casa, nomenclatura dada pela comunidade por não saber o que ocorre, de fato, com o hospital. Além de aglutinar o apoio da sociedade em torno da Santa Casa, mudando o olhar para com o hospital, diante da percepção da sua importância para a cidade e região, esse trabalho resultou na viabilização de emendas parlamentares no valor de R$ 20 milhões para a causa, que ajudarão a minimizar a crise atual. Apesar disso, Tânia aponta que é preciso que o hospital tenha uma gestão mais profissional e que outras entidades possam participar desse processo. “Não somos contra fundação, até porque propomos um estatuto tanto para fundação como associação. O mais importante é a gestão ser feita por gente séria e capacitada. Já o Rotary Club Rondonópolis defende a fundação com um estatuto em que somente eles podem administrar. O grupo de entidades acredita que essa não é a solução. Não aceitamos uma fundação onde somente o Rotary administre”, aponta. Nessa luta, além de doar seu tempo e conhecimento, muitas vezes sendo preciso entrar em embates, Tânia vem mostrando a importância de todos, independente da condição financeira, se envolverem nos problemas sociais que os cercam. “Eu, pessoalmente, tenho a visão que nós, cidadãos, não podemos apenas reclamar. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que se envolver, tem que doar nosso tempo!”, afirma. Muito desse entrosamento em meio a diferentes segmentos e enfrentando interesses diversos veio da experiência que Tânia teve ainda no Paraná, em Londrina, onde era proprietária de uma farmácia e participou de entidades de classe, sendo presidente da Associação dos Farmacêuticos do Norte do Paraná, além de ter administrado a Seccional do Conselho de Farmácia em Londrina e ter sido conselheira do Conselho Regional de Farmácias do Paraná. SAIBA MAIS – Tânia Maria Bozelli Balbinotti nasceu e viveu até os 15 anos em uma cidadezinha chamada Nossa Senhora das Graças, no interior do Paraná. Formou-se em Farmácia e Bioquímica na Universidade Estadual de Maringá (UEM). Casou-se em 1986 com o engenheiro agrônomo Odílio Balbinotti Filho, hoje presidente da Atto Sementes. Tem um filho de 32 anos, que mora no Rio Grande do Sul. Após o casamento, ficaram entre 1987 e 1990 em Mato Grosso, retornando depois para a cidade de Londrina (PR), onde foi proprietária de uma farmácia. Veio para Rondonópolis no ano de 2003. Atualmente tem 56 anos de idade e é diretora de Recursos Humanos e diretora administrativa da Atto Sementes. Na área social, também é voluntária do Cantinho de Proteção Animal. Com 16 anos morando em Rondonópolis, ela se diz hoje apaixonada pela cidade. “Nossa região é boa demais, a gente vê muitas possibilidades nela. Algo que tem me feito engajar nessa causa é porque Rondonópolis é uma cidade com baita potencial. Essa cidade tem R$ 1,080 bilhão de orçamento, é muita riqueza, que precisa ser bem utilizada!”, analisa. “Eu amo Rondonópolis, já se tornou minha cidade mesmo. Acredito que a cidade tem condição de se desenvolver! A população de Rondonópolis merece ter um hospital bom, um aeroporto funcionando bem, uma educação forte… Nós não temos porque perder para as cidades do Nortão de Mato Grosso. Nossa empresa está sediada aqui e é aqui que vamos ficar!”, acrescenta.