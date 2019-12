De acordo com o médico veterinário e empresário Érico Gundim de Morais, o barulho dos fogos afeta animais de uma forma geral, porém é mais grave para os animais domesticados, porque são estes que vivem nas cidades, onde normalmente acontecem as queimas dos tais fogos de artifício. “Isso não se restringe só aos animais, mas nós, seres humanos, em especial idosos, acamados, autistas e bebês se sentem bastante incomodados com isso. O cachorro, por exemplo, tem um ouvido muito mais desenvolvido, apurado (que os seres humanos). Então, aqueles estampidos incomodam muito e eles não sabem o que é aquilo, de onde vem. E daí vem a reação”, explicou.

As festas de final de ano são o período em que, tradicionalmente, as pessoas costumam soltar mais rojões e outros fogos de artifício, para comemorar a chegada do ano novo. Porém, apesar do belo espetáculo visual, os estampidos e a barulheira provocados pelos artefatos causam muito desconforto em animais domésticos, como cachorros e gatos, que precisam de alguns cuidados de seus donos para sobreviverem às festas de final de ano sem maiores traumas.

Ele cita também que há casos de crianças autistas que ficam apavoradas com o barulho provocado pela queima de grande quantidade de fogos de artifício, assim como há casos de animais domésticos que fogem de casa igualmente apavorados, e em muitos casos são atropelados por veículos ou nunca mais voltam para seus lares. “Isso acontece todos os anos. Eu peguei o caso de um cachorro que foi atropelado e teve ruptura total de coluna e acabou morrendo. Essa é uma problemática tanto para seres humanos quanto para os animais, mas o interessante é que percebemos que há uma tendência no País inteiro de substituir os fogos tradicionais com estampido pelos fogos silenciosos ou com menos barulho, que têm um belo efeito visual, mas não assusta os animais”, continuou.

Para ilustrar a mudança de hábito que as pessoas começam a incorporar, ele cita o exemplo de um empresário dono de uma loja de conveniência localizada na região do bairro Conjunto São José, que todos os anos costumava fazer uma demorada e barulhenta queima de fogos, mas que este ano optou por não fazer mais isso, em respeito aos animais e pessoas prejudicadas pelo barulho dos mesmos. “Existem outras formas de você comemorar, isso é uma onda que já chegou em cidades como Goiânia, Florianópolis e outras, onde fogos ficam só no visual. E isso é uma tendência que deve chegar e já está chegando aqui”, externou Érico Morais, citando o caso do baile da virada de ano promovido pela prefeitura, onde haverá a tradicional queima de fogos, mas todos silenciosos.

No entendimento do veterinário, é muito pouco provável que os fogos de artifício desapareçam de uma hora para outra. Então, ele faz algumas recomendações para as pessoas que têm um cão ou gato em casa e queiram minimamente proteger seus animais de estimação da barulheira dos fogos. “Você pode pegar seu cachorro e colocá-lo no quarto de porta fechada, aí você fecha a porta da sala, da varanda, que são três barreiras físicas que vão diminuir o barulho. Se você tampar os ouvidos dele, é uma quarta barreira contra o som. Com gatos, você pode colocar ele na caixinha de transporte e jogar um cobertor em cima. Se for um filhote, pode ser na sua própria caixinha. São barreiras que vão fazer com que chegue menos barulho até eles”, recomenda.

Outra estratégia que pode ser adotada pelos donos dos animais é colocar uma música no aparelho de som ou mesmo na televisão, com volume bem alto, para encobrir o barulho dos fogos de artifício. “Aí ele fica ouvindo o som alto e não vai ouvir o barulho dos fogos. Para ele, esse barulho do som (da música alta) é normal e não vai acontecer nada. Mas se você tiver um vizinho que costuma soltar fogos todos os finais de semana, você pode baixar da internet ruídos de fogos de artifício e colocar no som para o seu animal ouvir até ele acostumar. Você vai gradativamente aumentando o volume, e retribuindo com petisco. Você vai fazer ele associar aquele barulho com petiscos e ele pode até acostumar com isso”.

O veterinário alerta que os animais que não forem protegidos do intenso barulho do foguetório podem ter hipertermia (elevação da temperatura corporal), pode até entrar em convulsão, e pode ter uma parada cardíaca e depois até morrer, em casos extremos, isso sem contar o risco desses animais fugirem apavorados de suas casas.