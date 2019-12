Mais R$ 10,453 milhões de emendas parlamentares foram liberados nesta semana pelo Governo Federal para a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, que enfrenta uma grave crise financeira. O recurso foi viabilizado junto a bancada federal por um grupo de entidades da sociedade civil organizada que vem tentando reestruturar o hospital.

Ao todo, R$ 10.453.873,00 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e três reais) foram repassados desta vez para o Fundo Municipal de Saúde, para ser destinado à Santa Casa de Rondonópolis, com o objetivo de incrementar o custeio da Média e Alta Complexidade na unidade. Esse total foi advindo de uma proposta no valor de R$ 2,183 milhões e de outra proposta, no valor de R$ 8,270 milhões.