Os moradores da região do Jardim Primavera vão ter que esperar mais um pouco para poderem desfrutar do belo Parque das Mangueiras. A obra já se arrasta há anos e está quase concluída, mas alguns detalhes não finalizados teriam levado a Prefeitura a adiar a inauguração do mesmo, depois de ter anunciado que iria fazê-lo ainda este ano.

A obra de construção do Parque foi lançada em meados de 2012 e chegou a ser iniciada no final do ano de 2013, mas foi paralisada em 2015, ficando abandonada até 2018, quando foi retomada. De lá para cá, a obra avançou e está praticamente concluída, dependendo apenas de pequenas intervenções paisagísticas, como o plantio de gramas e plantas ornamentais, e de uma boa limpeza geral pra que esteja em condições de ser entregue para o uso da população, que anseia pela mesma há vários anos.

Recentemente, a Prefeitura chegou a anunciar que iria inaugurar o Parque das Mangueiras até o final de dezembro, mas o bom senso falou mais alto e ficou decidido que seria melhor adiar a solenidade por mais alguns dias. Ainda não foi anunciada a data da inauguração, mas isso provavelmente acontecerá ainda em janeiro de 2020.

O Parque das Mangueiras custou pouco mais de R$ 4 milhões para os cofres públicos. Ao todo são mais de 23 mil metros quadrados de área, que além de pista de caminhada, academia popular, vestiários, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, campo de futebol society, área de convivência, guarita e prédio para estrutura administrativa, assim como paisagismo e cercamento de uma área de proteção ambiental anexa ao parque. Também conta com a sombra de inúmeras mangueiras, que existem no local há décadas e dão o nome ao parque.

Por conta da construção do Parque das Mangueiras, as ruas e avenidas do seu entorno, que antes eram precárias, ganharam todas obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas da chuva.