Construída para ser uma opção para o turismo e para a contemplação das belezas naturais, a MT-471, ou “Rodovia do Peixe”, como é conhecida, está precisando de intervenção em alguns pontos da pista que estão ameaçados por erosões e pelo lixo jogado pelos moradores. A dita rodovia é duplamente importante para a cidade, pois além do turismo, ela serve como ligação com a cidade para as inúmeras propriedades rurais que existem no seu entorno. A situação mais preocupante da pista de rolamento da Rodovia do Peixe pode ser verificada logo no seu início, onde uma grande cratera provocada pela erosão causada pelas águas da chuva que correm por ali ameaça avançar e interditar o tráfego de veículos no local. Cerca de cem metros adiante, outra cratera começa a se formar, deixando claro que é preciso uma intervenção do Governo do Estado, responsável pela manutenção da mesma, no sentido de construir um sistema de drenagem das águas das chuvas, sob pena de amargar prejuízos maiores com a mesma, pois em outros pontos também há sinais de avanço da erosão sobre a pista. Essas crateras já apareceram em anos anteriores, o que reforça a necessidade de uma solução mais duradoura para o caso.

Outro grave problema que encontramos logo no início da rodovia estadual voltada para o turismo é uma enorme quantidade de lixo e restos de podas de árvores que são jogados à sua margem, o que além de deixar a bela rodovia turística com um péssimo aspecto, coloca a vida dos motoristas e motociclistas que transitam por ali em risco, já que esse lixo, composto em sua maior parte por material inflamável, é constantemente queimado, com o fogo e a fumaça avançando pela pista, encobrindo a visão de quem transita por ali.