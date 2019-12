O levantamento realizado pelo IPA identifica somente, tão somente a opinião pública de quem utiliza os serviços de empresas em Rondonópolis.

O Instituto de Pesquisa Acir- IPA, criado em 2009, oferece pesquisas de comportamento do comércio e da sociedade a partir de uma metodologia científica própria desenvolvida pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/UFR).

O trabalho realizado pelo IPA é extremamente técnico e traz os resultados de acordo com o que o próprio entrevistado responde, ou seja, uma pesquisa unicamente fundamentada na opinião pública.

A pesquisa qualitativa elaborada para o prêmio Acir Destaque Empresarial 2019, é realizada a partir da amostragem, quantidade da população, densidade demográfica dos bairros e a quantidade de empresas. E é através da metodologia estatisticamente rigorosa, considerando o universo de habitantes para o cálculo amostral, com seleção aleatória simples e abordagem do entrevistado in loco, que é possível identificar quais foram as empresas mais bem avaliadas segundo o público.

O peso de valores empresariais na aferição da empresa que se destaca no mercado de Rondonópolis é o que torna a pesquisa mais fiel à realidade da dinâmica do mercado e a credibiliza como instrumento de disseminação desses valores, uma vez que alerta empresários e colaboradores sobre as reais mudanças que devem realizar em seus negócios e nas suas atividades diárias para assim se destacarem no mercado.

Todo produto/serviço busca atender as necessidades e desejos de seu público-alvo, e mensurar se isso que está acontecendo é fundamental para o planejamento empresarial e para medir a opinião do público. Para atender a esse quesito, a pesquisa de campo é a ferramenta de percepção do ponto de vista do cliente quanto a preço, qualidade, localização e atendimento. Se a empresa é bem avaliada nesses quesitos e suas tarefas internas, seus procedimentos de rotina estão gerando bons resultados, a boa avaliação dos consumidores demonstra a eficiência da empresa.

Por tanto, o Instituto de Pesquisa Acir- IPA, é responsável por fazer um levantamento sobre a opinião de pessoas que utilizam os serviços de empresas em Rondonópolis. E dentre os quesitos abordados para chegar ao resultado da empresa destaque, o critério preço, não avalia qual o menor preço dentre as empresas do mesmo segmento, a pesquisa realiza um levantamento de qual o melhor custo benefício dessas empresas.

O Instituto de Pesquisa da ACIR – IPA – é uma unidade dentro da estrutura da ACIR, e seu papel é justamente dotar o empresário de dados que possam se transformar em informação estratégica e que sirva de alicerce para a criação de inteligência empresarial e ajudar no desenvolvimento e consolidação dos negócios, fomentando a movimentação do sistema econômico em Rondonópolis .