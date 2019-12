O ano de 2019, em Rondonópolis, pelo jeito foi das Marias. É que esse nome, na grande maioria dos casos, composto, liderou o ranking de registros femininos nos cartórios de Registro Civil da cidade. Na primeira colocação ficou o nome Maria Júlia, com 12 registros, seguido de Maria Eduarda, com 10 registros, depois Maria Cecília, com 10 registros e Maria Clara também com 10 registros. Na quinta colocação ficou o nome Helena, o único sem Maria no início, com oito registros.

Já no caso dos meninos, o nome João Miguel ficou na liderança com folga, com 26 registros. Em segundo lugar, Enzo Gabriel, com 15 registros. Depois, o nome Arthur com 11 registros, Miguel com 10 registros e Pedro Henrique com nove. Todos esses dados foram obtidos pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil), com última atualização em 19 de dezembro no Portal da Transparência do Registro Civil.

Em Mato Grosso, o nome João Miguel também foi o campeão de registros em 2019, repetindo o sucesso de 2018, quando também liderou a lista. Além de Rondonópolis, a Capital Cuiabá e cidades como Poconé e Jangada também tiveram este nome na liderança de seus rankings. Em 2018 o nome João Miguel foi registrado 431 vezes no Estado e, em 2019, 419.

Na sequência da lista no Estado estão Enzo Gabriel, Pedro Henrique, Miguel e João Pedro. No lado feminino, Maria Eduarda ficou com a liderança, seguido de Ana Júlia, Maria Clara, Maria Júlia e Ana Clara. Poucas cidades foram na contramão dos nomes mais populares de 2019, como Acorizal, cujo nome mais registrado foi Agatha, e Brasnorte, em que o nome mais registrado foi Samuel.

BRASIL

Em 2019, os nomes compostos foram a preferência dos brasileiros na hora de batizarem os bebês. Enzo Gabriel, primeiro colocado, teve 16.672 registros, e Maria Eduarda, primeira colocada, teve 12.063. Na sequência da lista dos nomes mais populares de 2019 estão, no lado masculino, João Miguel, Pedro Henrique, Miguel e Arthur. Já com relação às meninas, a lista seguiu com Maria Clara, Maria Cecília, Maria Júlia e Maria Luiza.