O Proerd teria se espalhado pelo país a partir do ano de 2000, tendo chegado em Rondonópolis no ano de 2001, tendo levado nesses 19 anos sua mensagem para milhares de estudantes do 5º ao 7º anos, que são crianças com idade entre 9 e 14 anos – mas também desenvolve atividades com o ensino infantil. Ao todo, atualmente 43 cidades de Mato Grosso contam com o Proerd em suas escolas.

O programa foi inspirado em um modelo desenvolvido a partir do ano de 1983, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. “Essa ideia surgiu dentro de uma escola, e os professores procuraram um Distrito de Polícia e levaram para lá a ideia de mostrar para os estudantes a realidade das drogas, mas mostrando para eles também como se defender das mesmas, como se proteger e dizer não. É um currículo que tem ferramentas pedagógicas para que esse estudante possa se livrar da oferta de droga de maneira confiante e eficiente”, explicou a sargento Luciane Cristina Delfino, instrutora do Proerd e mentora do mesmo, que é a pessoa encarregada de capacitar outros policiais para atuarem no programa.

Surgido no Brasil no ano de 1992 no Rio de Janeiro, o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar (PM) em parceria com escolas de ensino básico, está completando 19 anos de atuação em Rondonópolis. Nesse período, milhares de crianças receberam orientações valiosas para saberem dizer não às drogas e aprenderam lições importantes de cidadania, que levam consigo para toda a vida.

Para o tenente Mário Roberto de Souza, coordenador do programa na cidade, o Proerd foca em crianças dessa faixa etária por conta de ser nesse período que as drogas costumam aparecer na vida dessas pessoas. “É quando a droga começa a ser oferecida, às vezes por amigo, às vezes por curiosidade. Cada vez mais cedo essas crianças estão tendo contato com as drogas e por isso é importante esse trabalho de prevenção. E nós não falamos só das drogas, mas da violência no geral e trabalhamos no sentido de ensinar essa criança a se defender, desenvolvendo a sua capacidade de dizer não, de sair das situações de forma inteligente e sem serem excluídas dos grupos e sem se desgastarem com os colegas. Muitos ex-alunos encontram seus ex-instrutores hoje em dia e dizem para eles que o Proerd fez grande diferença nas suas vidas, o que comprova que o programa funciona”, externou.

Este ano, o Proerd ofereceu suas aulas apenas no segundo semestre do ano, mas seus instrutores trabalharam no primeiro semestre com crianças da educação infantil, tendo formado recentemente mais uma leva de alunos, em uma solenidade que reuniu os pais destes estudantes. Ao todo, participaram do Proerd um total de 2.068 estudantes, cada um destes tendo recebido dez aulas dos instrutores do programa.

Para o ano que vem, a coordenação do Proerd terá que renovar o seu convênio com a Secretaria Municipal de Educação, mas segundo a sargento Luciane Cristina Delfino, isso já está bastante adiantado e todo o material didático que será utilizado no que vem já está pronto.

CURRÍCULO PAIS

O trabalho desenvolvido pelos instrutores do Proerd também capacita os pais e mães para a prevenção contra as drogas, por meio do chamado “Currículo Pais”, ajudando-os a identificarem as drogas, bem como sinais de que os filhos estejam usando as mesmas, de forma a contribuir com os mesmos a tratarem com a situação de forma inteligente e consciente. Esse conteúdo pode ser aplicado em qualquer lugar e para todos os públicos, mas é preciso que os interessados procurem o Comando da PM para agendarem as aulas.