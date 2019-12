A Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, deve ter um aumento de 500 vagas em sua capacidade geral, com a criação de mais um raio previsto a partir de projeto do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário (GMF) do Tribunal de Justiça, supervisionado pelo desembargador Orlando Perri.

Segundo informado ao A TRIBUNA, o Poder Judiciário, por meio de recursos de transações penais, deve investir em parceria com o Poder Executivo na ampliação das unidades prisionais de Ferrugem (Sinop), Água Boa e a Penitenciária Central do Estado (Cuiabá), além de Rondonópolis, somando ao todo cerca de 2,1 mil novas vagas.

As construções já foram aprovadas pelo Tribunal de Justiça, com a intenção de desafogar a superlotação enfrentada pelo sistema prisional. Dentro do projeto, também estão previstas novas salas de aula e barracões que abrigarão oficinas de trabalho. No entanto, como ainda está em fase de projeto, não há ainda custo estimado da construção em cada cidade e quando deve ser iniciada a obra.

Detalhes quanto à execução das obras serão discutidas por uma comissão interinstitucional que será especialmente criada para gerenciar o projeto. Segundo os estudos, a construção de uma nova unidade é orçada em cerca de R$ 30 milhões, enquanto um raio com cerca de 500 vagas precisaria de cerca R$ 3,3 milhões para execução.

A Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, a conhecida Mata Grande, é uma das maiores do Estado. As informações são de que a penitenciária tem capacidade para 650 reeducandos e o anexo da unidade, para detentos provisórios, de 250, totalizando 900 vagas. Contudo, a população carcerária real da unidade, apesar dos números não serem precisos, devido a grande rotatividade, está sempre bem acima da capacidade oficial.