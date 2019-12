O preço do etanol, ou álcool, como é conhecido o combustível extraído a partir da cana de açúcar, acumulou um aumento de cerca de 18% nos últimos seis meses, passando de uma média de R$ 2,49 no início do mês de julho, para um preço médio de R$ 2,923 nos últimos dias de dezembro. O principal motivo do expressivo aumento no preço do combustível seria o aumento da procura pelo etanol, justamente por ele estar com um preço bem abaixo do valor da gasolina, porém esse movimento dos consumidores acabou por forçar os seus preços para cima nos últimos meses, mas ainda assim, o etanol continua sendo a melhor opção na hora de abastecer os veículos do tipo flex. O aumento dos custos de produção nas usinas também estaria contribuindo com a elevação dos preços.

Para se ter uma ideia do tamanho da variação para cima no preço do etanol, o litro do combustível era vendido no início de julho passado, em Rondonópolis, pelo preço médio de R$ 2,49, período em que o preço mínimo do combustível era de R$ 2,42. Agora, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP) realizado nos postos de combustíveis da cidade entre os dias 15 e 21 deste mês, o preço médio do etanol é de R$ 2,923, um aumento de cerca de 18% no intervalo de cerca de seis meses.