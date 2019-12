O engenheiro civil José Olavo Pio não é mais o encarregado pelo escritório regional da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema). Ele foi exonerado no último dia 23 e até o momento não foi nomeada nenhuma outra pessoa para substituí-lo na direção do órgão em Rondonópolis.

José Olavo diz não ter sido informado dos motivos de sua exoneração, afirma que agora continuará em suas atividades na iniciativa privada e avalia ter conseguido realizar um bom trabalho no período em que esteve à frente da Sema Regional. “Sigo na iniciativa privada, cuidando de minhas empresas, com a sensação de dever cumprido, onde deixo a Regional regularizada, com os serviços setorizados, atendendo os 18 municípios e o Poder Judiciário”, informou.

Ele completa dizendo que sai sem mágoas e que se sente grato pela oportunidade de ter ficado à frente do órgão ambiental. “Agradeço ao governador pela confiança e a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazaretti, pela oportunidade”, concluiu.

José Olavo Pio é engenheiro civil e empresário. Anteriormente, já tinha sido secretário Municipal de Meio Ambiente. Ele foi nomeado para comandar a Sema Regional no dia 4 de abril e ficou frente ao órgão por pouco mais de oito meses.