“Ramba” – penúltima elefanta a desembarcar no Santuário de Elefantes, em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá -, morreu anteontem (26), segundo anúncio feito pelo Santuário nesta sexta-feira (27). Ela era a última elefanta de circo do Chile. Este é o segundo animal a falecer no local este ano.

A elefanta tinha 54 anos e pesava quase 4 toneladas. Ela foi transferida há dois meses para o santuário após ser resgatada de um circo no Chile. A equipe do Santuário fez um post no Instagram anunciando o falecimento nesta sexta-feira (27). “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de ‘Ramba’. Nossa vovó teimosa, linda e maior que a própria vida, não tinha mais forças para lutar contra seus problemas renais”, escreveu o Santuário

Segundo o Santuário, a elefanta foi diagnosticada com o problema renal ainda no Chile, devido à falta de água potável – herança da época de circo. A expectativa era de que ela conseguisse sobreviver mais um ano após o diagnóstico, mas no final conseguiu viver por sete anos.

“Ela se entregou à sua nova vida mas, no processo, parece que desistiu de lutar. Ela estava cansada. […] Sua morte deve ter sido repentina pois a grama ao seu redor estava intocada.”

Ramba chegou ao Santuário no dia 18 de outubro depois de viajar 3.600 km até o destino. Antes de ser resgatada, a elefanta passou anos de sua vida sendo forçada a fazer espetáculos em um circo no Chile.