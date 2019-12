O gerente da empresa, Paulo Sérgio, explicou ao A TRIBUNA que duas reuniões para tratar sobre essa renovação já foram realizadas, e que espera definir o quanto antes a renovação do contrato para garantir o coletivo na cidade a partir do dia 1º de janeiro de 2020.

Segundo Paulo Sérgio, as tratativas estão avançadas e a possibilidade de renovação é grande. Na reunião prevista para acontecer hoje devem ser discutidos, entre outros, se o novo contrato terá prazo de quatro ou seis meses. “Vamos também estudar valores e chegar a um denominador comum, que fique bom para todos”, antecipou.

Depois de várias tentativas de licitações para concessão do transporte coletivo em Rondonópolis, o serviço atualmente só funciona após uma intervenção do Ministério Público Estadual (MPE), que resultou em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre Prefeitura e Cidade de Pedra, garantindo o transporte até o dia 31 próximo.

Como já foi amplamente divulgado, a gestão conseguiu aprovar, na Câmara Municipal de Rondonópolis, um projeto de lei que destina R$ 10 milhões para a aquisição de 25 ônibus, com a intenção de municipalizar o transporte coletivo.

Como esse projeto ainda não teve andamento, a informação de bastidores é pela renovação do contrato com a Cidade de Pedra e manutenção do serviço da forma como é hoje por mais alguns meses.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Rondonópolis para saber como está a negociação, diante do interesse de milhares de usuários do transporte coletivo, e a única resposta recebida foi que o Município “está trabalhando alternativas para não deixar a população sem serviço quando findar o prazo do atual acordo”.

ENTENDA – A concessão para a exploração do serviço de transporte coletivo na cidade está vencida desde o ano de 2014, sendo que em todo este período a empresa Cidade de Pedra tem tocado o serviço de forma precária, alegando acumular prejuízos e não ter condições de realizar investimentos devido à insegurança jurídica.

Para tentar contratar uma nova empresa, a prefeitura lançou, ainda em 2016, a primeira licitação, mas nenhuma empresa se interessou pelo serviço. Após isso, foram lançadas outras quatro licitações, todas sem empresas interessadas.