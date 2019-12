A Câmara de Vereadores devolveu ao Município de Rondonópolis pouco mais de R$ 4 milhões, referentes às sobras do duodécimo que foi repassado ao Poder Legislativo em 2019. O valor, de R$ 4.042.604,47, equivale a menos de 20% do que foi repassado pela prefeitura durante o ano.

A reportagem questionou a Prefeitura sobre o recebimento do duodécimo e se há planos para a utilização do recurso, mas a gestão se limitou a responder que “ainda não definiu sobre a destinação dos recursos”.

A sobra do duodécimo de 2018, com valor semelhante, foi empregada na região da Vila Operária, na revitalização asfáltica de vários bairros. Contudo, a utilização do recurso foi costurada por meio de um acordo entre Município e vereadores, sendo que para este ano nenhuma das partes se manifestou até agora sobre como os mais de R$ 4 milhões serão usados.

O que se sabe até o momento é quer os repasses foram feitos para o Município em duas vezes, sendo a primeira no dia 20 de dezembro e a segunda no dia 23 de dezembro.

Vale lembrar que, em julho deste ano, a informação era de que o subsídio que a Prefeitura faz à empresa de transporte coletivo Cidade de Pedra, até o mês de dezembro, seria custeado com parte do duodécimo da Câmara Municipal.

Contudo, não foi possível confirmar se o valor já foi repassado nos últimos meses ou integra os R$ 4 milhões que foram devolvidos neste fim de ano.