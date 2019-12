A médica recém-formada Ramylla Teixeira Magalhães, que estudou no campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) de Rondonópolis e colou grau no último dia 19, foi aprovada em primeiro lugar nas provas de residência médica. Ela passou para a residência para se especializar em ginecologia e obstetrícia e vai realizar seus estudos no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB).

Por meio de suas mídias sociais, a futura ginecologista e obstetra comemorou a sua aprovação e agradeceu a todos que de alguma forma a ajudaram a chegar até esse momento. “Só tenho a agradecer a Deus por todas as bênçãos que tem me concedido, meu irmão e minha mãe pelo apoio para essa maratona de provas de residência. Meu namorado e meus amigos pela paciência nos momentos em que tive de abdicar do tempo com vocês para estudar”, publicou.

Para a reitora pro tempore da atual Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), antigo campus da UFMT, Analy Castilho Polizel, isso só reforça o curso de Medicina local e comprova que aqui se formam excelentes profissionais. “Esta aluna é egressa da primeira turma (do curso de Medicina), e a sua aprovação comprova, mais uma vez, a excelente formação acadêmica que obteve, por ser aprovada em uma seleção nacional e em primeiro lugar. Com os resultados obtidos há o fortalecimento do curso, com reconhecimento nacional, fortalecendo o projeto local de residência”, afirmou, já deixando antever que uma das próximas lutas da instituição de ensino superior será a implantação da residência médica na cidade.

Criado o ano de 2014, o curso de Medicina local formou no último dia 19 sua primeira turma, composta de 26 alunos, sendo que alguns destes já aceitaram ficar por aqui mesmo e já começar a atuar na rede pública e privada de saúde. Porém, a maioria dos recém-formados optou por cursar alguma especialização antes de começar a trabalhar, o que é o caso Ramylla.