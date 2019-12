Thiago Muniz diz receber a notícia com bastante alegria e se diz preparado para a tarefa. “Eu fico muito feliz com a crescente do meu nome. Nos reunimos em Cuiabá com o governador Mauro Mendes na semana passada e está bem encaminhada para confirmarmos aqui uma candidatura própria no período das convenções. Eu digo que estou pronto, tenho conversado com muitas pessoas, acho que a cidade precisa de um prefeito com a mente mais aberta, que seja um bom administrador e que tenha vontade de trabalhar. Eu acredito que tenho essas características, vejo que Rondonópolis poderia estar mais acelerada no seu desenvolvimento e a gente vai buscar o alinhamento com o Governo do Estado, que na minha opinião ficou muito distante da cidade nos últimos tempos”, afirmou.

O vereador Thiago Muniz (DEM) foi citado pelo ex-governador Júlio Campos, do mesmo partido de Muniz, como pré-candidato a prefeito de Rondonópolis no ano que vem. Dirigente estadual do DEM, Campos afirmou que a sigla não abrirá mão de disputar a prefeitura de algumas das principais cidades do estado com candidato próprio, como é o caso de Rondonópolis.

Ele informou que conversou sobre essa situação com Mauro Mendes, e lembra que apesar de ser uma gestão que ainda está “se ajeitando”, já começa a mostrar serviço na cidade, como a recuperação do Anel Viário e a entrega da reforma de algumas escolas que estava parada há tempos ou caminhando a passos de tartaruga desde gestões anteriores. “Nós vamos procurar trabalhar junto com o governador para que possamos cobrar melhorias na região do Sagrada Família, e outros benefícios, que eu tenho certeza que o Governo do Estado vai ser nosso parceiro. Estou muito animado, tenho conversado com muitas lideranças e vou intensificar isso após as festas de fim de ano, para termos uma pré-candidatura forte no ano que vem”, emendou.

Sobre possíveis coligações e apoio, ele diz que deve inicialmente começar as articulações com o grupo de partidos que apoiou a eleição de Mauro Mendes em 2018, como o MDB, o PSD e o PDT, para depois avançar para outras siglas. “Eu tenho mantido conversações muito intensas com o ex-vereador Ibrahim (Zaher), com o deputado Thiago Silva, com o PDT, do qual fazia parte antes de ir para o DEM. Inicialmente, vamos tentar repetir essa aliança aqui e buscar ampliar ela. Eu faço parte de um grupo que quer lançar uma candidatura alternativa ao prefeito atual, mas não quero vir a ser um candidato da oposição ou contra o prefeito. Eu tenho a convicção que Rondonópolis pode ter uma administração melhor, mas isso não é revanchismo ou algo assim, porém eu acredito que a cidade pode ter uma gestão mais eficiente”, acrescentou Thiago Muniz.

Vereador de dois mandatos consecutivos, 37 anos, formado em Direito e pós-graduado em Direito Público, o hoje empresário bem sucedido Thiago Muniz diz que outra base de apoio importante que deverá ter será do seu tio, o ex-prefeito Percival Muniz (PDT), que segundo ele é um entusiasta de sua possível candidatura. “Estou muito afinado com o Percival, temos conversado quase que diariamente e tenho uma facilidade muito grande com ele, até por ter começado na política com ele e sempre ter mantido uma lealdade muito grande com o nosso grupo político, que ainda é muito forte na cidade e tende a vir com a gente. Nossa expectativa é ocupar rapidamente o espaço que o Percival teve na eleição passada, para chegar aos 30% e ganhar, pois a gente acredita que o (prefeito) Zé do Pátio tem um teto e vamos crescer”, concluiu Thiago Muniz.