A secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, confirmou que a prefeitura de Rondonópolis realmente vai contratar cirurgias eletivas com um hospital da cidade de Poxoréu. O convênio tem o valor R$ 11.852.550,60 e tem gerado uma certa polêmica na cidade, uma vez que muitos prefeririam que as cirurgias fossem feitas em um dos hospitais da cidade, o que não só seria mais confortável para os pacientes, como também injetaria alguns milhões na economia local.

De acordo com Izalba Albuquerque, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) está firme no propósito de realizar as cirurgias na cidade vizinha e que jamais cogitou retornar as mesmas para a cidade que administra. “Claro que vai manter (se referindo ao convênio com a cidade vizinha). Foi isso que garantiu o atendimento aos nossos pacientes até hoje. Nós reduzimos as filas foi graças a esse convênio”, atestou.