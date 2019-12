O Santos anunciou ontem (23) o português Jesualdo Ferreira como o novo técnico do clube. Após o término do Campeonato Brasileiro, o argentino Jorge Sampaoli pediu demissão da equipe santista e desde então o Peixe estava sem comandante.

O treinador, de 73 anos, teve passagens por grandes clubes portugueses como Benfica, Sporting, Porto e Braga, além da seleção nacional sub-21. Fora do país natal, Jesualdo também treinou as equipes de Málaga (Espanha), Panathinaikos (Grécia), FAR Rabat (Marrocos), Zamalek (Egito) e Al-Sadd (Catar).

O último triunfo do técnico português foi no comando do Al-Sadd; ele conduziu o time na conquista da Qatar Stars League 2018-2019, que corresponde à primeira divisão do futebol do país.

Em Portugal, o principal trabalho de Jesualdo foi no Porto: além do tricampeoanto da Liga Portuguesa (2007, 2008 e 2009), o treinador conquistou com o time a Taça de Portugal nas temporadas 2008-2009 e 2009-2010.