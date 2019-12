SEM TÚNEL DO TEMPO

Só reforçando o que foi escrito na coluna passada, o “Túnel do Tempo” só volta no começo de 2020. Como a Bolsa de Apostas do Matraca entrou em recesso de final de ano, os palpiteiros estão impossibilitados de fazerem a sua fezinha.

O GÊNIO DO NATAL

Por falar em final de ano, tem a história daquele sujeito que, na véspera do Natal, saiu de casa e na primeira esquina deu de cara com o gênio da lâmpada. E aí, ele pediu ao gênio:

– Seo gênio, me faça irrestível para as mulheres neste Natal!

E aí o gênio, sem perder muitas energias, o transformou em um cartão de crédito.

Ah, ah, ah, ah, ah…

SEM PERDÃO

E um leitor, quando deparou com a notícia publicada pelos coleguinhas aqui da casa, sobre os 11 milhões que o prefeito quer investir em contratações de serviços com um hospital de Poxoréu, não perdoou o Zé e mandou essa para o Matracoso: “Rondonópolis, segunda maior economia do Estado, segundo maior PIB, terceira maior população do Estado… Melhor hospital da cidade… o de Poxoréu”.

Vôte cobra! Brinca com o povo!

RADICALIZOU

Contaram essa pro Matraca, diz que uma moradora aqui da Rondolândia radicalizou. Cansada de pedir pra motoristas não estacionar na frente da sua caragem, mandou escrever uma placa e pendurou no portão. “Não estacione: 4 pontos na carteira, 4 pneus furados e 4 pontos na cara”.

Ah, ah, ah, ah, ah… Alguém se arrisca!

COISAS DE CASAL

Diz que a mulher, toda carente, chega pro maridão e diz que com aquela voz dengosa:

– Amor, você me ama?

– Claro, amor!

– Então prove!

– O que é que você quer que eu faça?

– Pelo tamanho do seu amor por mim, quero que você lute com um leão!

– Isso não, amor! Eu posso morrer e aí você fica sozinha, desemparada. Peça outra coisa!

– Tá bom… Então deixa eu ler as mensagens do seu celular?

– Que tamanho é a merda desse leão?

Ah, ah, ah, ah, ah, ah….

PIADA

Enviaram mais essa para o Matraca. Também é ótima. Diz que um conceituado cientista ia para um congresso defender uma tese e no caminho seu motorista comentou:

– Chefe, já ouvi tantas vezes esta tese que saberia defende-la tão bem quanto o senhor!

O cientista não acreditou, e resolveu desafiá-lo. No congresso, trocou de lugar com o motorista e sentou-se no final da plateia.

O motorista explicou a tese perfeitamente. Chegou a hora das perguntas do público. Ele ia respondendo a tudo muito bem, até que lhe fizeram uma pergunta muito difícil. O cientista abre um sorriso lá no fundo, mas o motorista, sem pensar muito, engata essa:

– Que é isso… Esta sua pergunta é tão simples que eu vou chamar meu motorista lá no final da plateia para responder!Ah, ah, ah, ah, ah…