“Recebemos hoje [ontem] a visita de representantes do Rotary e também do Ministério Público e pediram ao prefeito Zé Carlos do Pátio que fosse feito esse adiantamento o que foi atendido prontamente, nossa intenção sempre foi a de ajudar a Santa Casa. Esta não é a primeira vez que nós fazemos o adiantamento, já adiantamos UTIs, o MAC (Média e Alta Complexidade) do Estado quando estava em atraso e mais uma vez estamos aqui para atender a entidade pensando no cidadão que depende do atendimento,” explicou Izalba.

“Em dia com as obrigações”– conforme foi repassado -, “o município diante da crise enfrentada pela Santa Casa de Rondonópolis e sensível à situação dos funcionários da entidade, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público e com o Rotary Club de Rondonópolis, garantindo o adiantamento dos R$ 5 milhões”.

“Estivemos com o prefeito e solicitamos a possibilidade deste adiantamento para que a Santa Casa pudesse dar uma respirada e continuasse atendendo, tendo como alvo o cidadão rondonopolitano”, disse o presidente do Rotary Club Rondonópolis, Reinaldo Aguiar.

Para o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, vereador Fábio Cardozo, o adiantamento feito pelo município irá amparar a entidade. “O prefeito está liberando hoje mais R$ 5 milhões, fruto de uma reunião com o Rotary e o Ministério Público, no sentido de dar um aporte financeiro para que a Santa Casa possa se fortalecer em termos financeiros e fazer frente às dívidas que existem e ter um fôlego e permanecer com suas atividades”, completou o vereador.

