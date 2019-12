A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou, semana passada, a criação da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, uma proposta do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD). A nova secretaria terá a missão de organizar atividades e eventos que promovam a ciência e a tecnologia na cidade, que se firma cada vez mais como um polo educacional.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Cláudio da Farmácia (MDB), a criação da nova secretaria tem a função de reunir numa mesma pasta os departamentos e setores relacionados à questão da ciência e tecnologia, que estavam espalhados por várias pastas, o que dificultava o trabalho na área.

“Havia departamentos e coordenações que estavam alocadas nas secretarias de Educação, Promoção Social, de Administração, e que tratavam de temas ligados ao assunto. Por exemplo, a Feira de Ciência e Tecnologia, a Feciti, que é um evento que envolve todas as escolas municipais, estava a cargo da secretaria de Desenvolvimento Econômico. Obviamente, que para se criar uma nova secretaria, tem que se criar novos cargos, mas o prefeito nos garantiu que todos os cargos serão ocupados por servidores que já estão alocados em outras secretarias”, pontuou.

Para ele, a criação da secretaria de Ciência e Tecnologia é um ponto positivo para a cidade, que passará a contar com uma estrutura exclusiva para tratar do assunto. “Eu acho que era hora de tratar do assunto dentro de uma secretaria específica, que estava fracionada em secretarias diferentes, que tratam de diferentes assuntos. Isso vai ajudar a consolidar a cidade como polo educacional e não vejo prejuízo. Ao contrário, vejo que a cidade vai ganhar muito com isso”, completou.

Segundo ele, o projeto já foi enviado com a aprovação dos vereadores na última sexta-feira (20) para a prefeitura e a lei que cria a nova secretaria deve ser publicada nos próximos dias. Ainda não se sabe quem deverá ser o nome indicado para assumir a nova secretaria, que deve entrar em funcionamento a partir de 2020.