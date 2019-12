Inicialmente, o Anel Viário de Rondonópolis passou neste ano por uma obra de recuperação simples em seus 16 quilômetros de extensão, com aplicação do Tratamento Superficial Duplo (TSD). A obra foi executada pela empresa Enpa Engenharia e Parceria Eirelli ao custo de R$ 5,947 milhões. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Marcelo Padeiro, visitou no dia 19 de novembro a obra executada e havia garantido a qualidade do serviço, mesmo sem capa asfáltica.

As obras de recuperação do Anel Viário de Rondonópolis, que estava em crítico estado de conservação, foram concluídas neste fim de semana, incluindo a aplicação de massa asfáltica e a sinalização da via. Desta vez, o trabalho vem sendo elogiado pelos motoristas que já passaram pelo local. A previsão é que, em janeiro próximo, o governador Mauro Mendes venha inaugurar a obra.

A população, contudo, vinha questionando a garantia de durabilidade do serviço realizado, diante da pequena espessura do pavimento e problemas já verificados de pronto. Assim, com as duras críticas por parte da sociedade, após o alerta do A TRIBUNA, a classe política da cidade interveio junto ao governador Mauro Mendes solicitando que uma camada de Concreto Usinado Betuminoso a Quente (CBUQ) fosse aplicada no Anel Viário, considerando a expectativa da população por um serviço que pudesse durar por mais tempo.

Contudo, vale ressaltar que a aplicação do CBUQ não estava prevista inicialmente no contrato de recuperação do Anel Viário. Essa massa asfáltica foi aplicada neste mês de dezembro pela Enpa Engenharia em um aditivo realizado pelo Estado, compreendendo os 16 quilômetros da via, entre a BR-364/163 e a Avenida dos Estudantes, passando pela MT-130, tendo terminado agora com a devida sinalização horizontal.