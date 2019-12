1 de 12

Foi um sucesso a 8ª Zoom Fashion, ocorrida no Espaço Ideias, onde muitos convidados causaram frisson, como: Marinelly Viégas Orlato e Edson, Manu Fachinetto, Elizabeth Marmo e Janice Logrado, a advogada mestre de cerimônia Maria Aline, a fisiculturista Nega Oficial, Jeane e suas top models, Lúcia Salomão e suas modelos, a coiffeur Cida com o marido e engenheiro Augusto e seus filhos, Miss Mato Grosso 2019 e Miss Rondonópolis 2019 Ingrid Santin (look Hilma Ateliê), a empresária de sucesso Fabiany, Jesus Luz, Laura Vilela, Tânia, Vanessa Orlato entre outros. Os flashes são dos fotógrafos Ronny Cajango e Nara.