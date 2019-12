A atual presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, foi reeleita para mais um mandato frente à entidade. A eleição ocorreu na sexta-feira (20) e, ao todo, votaram 1.489 servidores municipais, sendo que a chapa número um, liderada pelo servidor público Elson Lemos, obteve 406 votos, o que corresponde a 27,27% dos votos válidos, enquanto a atual presidente do sindicato obteve a expressiva votação de 1.083 servidores, o que corresponde a 72,73% dos votos válidos.

Geane Teles, ouvida pela reportagem, agradeceu os votos que recebeu e anunciou que pretende implementar parte das pautas defendidas pela chapa opositora. “O resultado me mostra que boa parte dos servidores não está contente em alguns pontos e pede muito um curso de formação sindical, o que nós vamos fazer. Querem uma maior participação do sindicato (junto à outras entidades sindicais) e haverá uma maior participação do nosso sindicato. Porém, me causou muito estranhamento a agressividade de alguns membros da outra chapa e de seus apoiadores. Mas, estou muito agradecida e feliz pelo resultado e meu compromisso com os servidores está renovado”, expressou.

Apesar do clima pouco amistoso da campanha e da eleição, Geane elogia a chapa derrotada e diz que estará aberta a ouvir sugestões e ideias. “A primeira coisa que pretendemos fazer na nova gestão é um curso de formação sindical, que foi uma proposta da outra chapa, mas que concordamos e achamos bom que os filiados entendam melhor o que é um sindicato e a nossa luta. A eleição já passou e agora é bola pra frente e esperamos encontrar essas pessoas da chapa concorrente nas nossas lutas”, concluiu.