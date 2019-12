Está quase tudo pronto para a circulação da Revista do A TRIBUNA sobre o Prêmio ACIR de Destaque Empresarial 2019, cuja entrega da premiação ocorreu no último dia 29/11, no Caiçara Tênis Clube. Essa publicação especial vai ser disponibilizada aos assinantes e leitores junto com a edição desta terça-feira (24/12) do A TRIBUNA, além de ter circulação avulsa.

A Revista do Destaque Empresarial, em uma parceria com a ACIR, vai mostrar como foi a festa de realização deste evento, com um passo a passo que permite a quem não esteve na ocasião ter uma noção próxima de tudo o que ocorreu. Um outro destaque é a publicação de uma retrospectiva das 12 edições do Prêmio ACIR ao longo de 14 anos, algo possível devido ao arquivo dos principais fatos da cidade, mantido pelo A TRIBUNA.

Para essa Revista sobre o Prêmio Destaque Empresarial, o A TRIBUNA disponibiliza ainda uma ampla cobertura jornalística da edição atual, com depoimentos e avaliações dos ganhadores e autoridades, registros sociais desta grande festa, informações sobre a pesquisa que resultou na indicação dos premiados, além de mensagens de agradecimento dos melhores empresários da cidade, conforme apontou a própria premiação.

A publicação foi impressa pela Mega Gráfica (A TRIBUNA), com papel e acabamento de alta qualidade, constituindo em uma espécie de documento histórico até aqui desse importante evento. Vale enfatizar o trabalho realizado pelo A TRIBUNA na divulgação do Prêmio ACIR em todas as suas edições, fazendo conhecer os ganhadores perante a população e ajudando a consolidar a iniciativa perante os empresários.

Além da edição impressa, o A TRIBUNA estará com a versão digital da Revista e a divulgação de conteúdos em sua crossmedia, como Facebook, Instagram e Whatsapp. A lista completa dos ganhadores em cada segmento, que foram eleitos pelos consumidores, também está presente.

Não é demasiado dizer que o Prêmio ACIR é a principal premiação do segmento empresarial rondonopolitano, se tornando hoje uma espécie de “Oscar” do setor em Rondonópolis.