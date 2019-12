Com direito a evento de lançamento oficial e promessa para começo em novembro deste ano, as obras da sede da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis, em área localizada no antigo aeroporto, ainda não saíram do papel. A Prefeitura não conseguiu, até o momento, dar início na construção dessa instituição de ensino estadual.

Sem estrutura própria e funcionando no prédio da Escola Estadual Stela Maris, no bairro Edelmina Querubim, a Unemat em Rondonópolis vive no improviso. O prefeito Zé Carlos do Pátio anunciou, em outubro deste ano, que realizaria a estrutura para o campus local através de um convênio entre empresas do ramo da construção civil, como forma de compensação ao impacto que suas obras terão na cidade.

O lançamento do projeto ocorreu no dia 24 de outubro, durante ato na Escola Sagrado Coração de Jesus. Na ocasião, informaram que o projeto de cooperação social para a construção da sede, envolvendo algumas empresas, estava orçado em R$ 8 milhões. Seriam 36 salas de aula, três salas administrativas, um auditório, um refeitório e capacidade geral para 1.812 alunos.

Desde então, o Município vem passando informações divergentes sobre o início, de fato, da construção. A princípio, falaram que as obras começariam em novembro e, depois, que dependiam da conclusão do projeto para a aprovação do Corpo de Bombeiros. Mais recente, disseram que começariam a construção ainda em dezembro – algo pouco provável agora devido às festas de fim de ano.

A Prefeitura destinou uma área de 111 mil metros quadrados para construção da Unemat. O projeto prevê que serão 7 mil metros quadrados de área construída. As empresas, segundo o acordo, vão bancar toda a parte de mão de obra e material, com prazo de 12 meses para conclusão. O Município vai fazer o cercamento da construção e a terraplanagem.

O prédio da Unemat em Rondonópolis deve ter sua fachada voltada para a Rua Alameda dos Coqueiros, via que liga a Rua Fernando Correa da Costa ao Jardim Adriana, cortando a área do antigo aeroporto. Segundo a Prefeitura, a obra da Unemat será custeada pelas empresas Grupo Rodobens, Grupo Echer, Grupo Euro e MDM.

SEM RECURSOS – A responsabilidade da construção seria do Estado, através do orçamento da própria Unemat, mas a instituição alega não ter recursos para tal. Para se ter uma ideia, o orçamento da Unemat para 2020 destinava, a princípio, apenas R$ 240 mil para investimentos para a região sudeste do Estado, que inclui Rondonópolis.

Se não bastasse isso, decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a obrigatoriedade de aplicação no montante de 2,5% da receita corrente líquida do Estado na manutenção e desenvolvimento da Unemat. A ação foi ajuizada pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, contra os artigos 245 e 246 da constituição estadual.