De acordo com o vereador Fábio Cardozo (PDT), presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, os vereadores prefeririam que o convênio fosse feito com a Santa Casa de Rondonópolis, que é o maior e mais bem equipado hospital da região, e que as cirurgias eletivas fossem feitas aqui mesmo o na cidade, mas não lhes coube decidir isso.

A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou, na semana passada, um projeto de lei do Executivo que autoriza a celebração de um convênio com o Hospital São João Batista, de Poxoréu. O convênio será para a realização de cirurgias eletivas com o valor de R$ 11.852.550,60 e a decisão de levar para outro município a realização das tais cirurgias tem causado estranheza na população, já que elas poderiam ser realizadas aqui mesmo em Rondonópolis, que conta com uma estrutura hospitalar muito maior e melhor que a cidade vizinha.

“Na minha opinião, a Santa Casa é o principal parceiro do SUS em Rondonópolis, e ela teria todas as condições de fazer essas cirurgias, mas a Câmara recebeu um projeto da prefeitura, que optou e já vem optando há algum tempo, em fazer as cirurgias em Poxoréu. Isso não é uma coisa que é definido pela Câmara e só nos coube autorizar ou não as cirurgias. Não havia espaço para discutirmos a possibilidade de realizar essas cirurgias aqui mesmo. E como sabemos da necessidade que as pessoas têm de fazer esses procedimentos, não nos restou alternativa a não ser aprovar o projeto”, esclareceu.

Ainda de acordo com ele, a administração municipal teria alegado para os vereadores que essas cirurgias não concorreriam com as cirurgias feitas na Santa Casa, o que no entendimento da administração seria justificativa para levá-las para outra cidade, mesmo esta contando com uma estrutura hospitalar menor que a daqui. “Essas seriam cirurgias complementares, enquanto a Santa Casa teria o foco de realizar cirurgias maiores, de maior complexidade. Mas isso não são os vereadores que dizem. Para nós, só nos restava autorizar ou não, e eu acho até elogiável a iniciativa do prefeito de realizar as mesmas, mas elas poderiam ser feitas aqui mesmo”, concluiu.

O que tem causado estranhamento e revolta na população da cidade é o fato de que o prefeito tomou essa decisão de celebrar um convênio milionário com um hospital de outra cidade, mesmo em meio à crise financeira vivida pela Santa Casa de Rondonópolis, que está cortando serviços e ameaçada de fechar suas portas, devido à sua dívida milionária, que ultrapassa R$ 24 milhões.

TERIA RECUADO

Segundo informações não confirmadas, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) já teria sido demovido da ideia e voltado atrás de levar as cirurgias para Poxoréu, decidindo então realizá-las aqui na Santa Casa. No entanto, a reportagem não conseguiu checar a veracidade da informação. Porém, a se confirmar, com certeza, trata-se de uma boa notícia e esses valores devem ajudar a diminuir a situação de penúria financeira que o hospital filantrópico atravessa.