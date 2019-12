A Santa Casa continua buscando formas de cumprir sua função com a sociedade, porém os impasses judiciais, políticos e ideológicos que vem ocorrendo em relação a sua restruturação, impedem as melhorias de serem implantadas.

O Grupo SOS, formado pela sociedade organizada e por diversas entidades, vem trabalhando desde agosto de 2019 no plano de reestruturação do hospital, muitas ações já foram estruturadas e apresentadas, porém impedimentos estão atrasando o andamento das mudanças.

O histórico da Santa Casa, assim como sua realidade atual, demonstra claramente que a mesma não pode continuar sendo administrada da mesma forma, é preciso aprimorar e modificar cláusulas do Estatuto para que possibilite uma Administração mais moderna, qualificada e transparente. Também é visível a necessidade de abrir a Administração de forma que mais entidades participem das Decisões Estratégicas e se comprometam com o bom funcionamento do hospital

A resistência diante da proposta de reorganização da Santa Casa só dificulta a vida da sociedade, principalmente daqueles que utilizam exclusivamente os serviços do SUS, privando-os em alguns casos, de um atendimento de alta qualidade, fazendo com que muitos precisem se deslocar até outras cidades, dificultando mais ainda a vida dos pacientes e das suas famílias.

A Santa Casa de Rondonópolis é um hospital especializado em casos de alta complexidade, que são cirurgias que exigem tratamentos específicos, corpo clínico e equipes de apoio com alto grau de especialização; tem uma ótima estrutura física e equipamentos, porém, muitas ações organizacionais e administrativas são necessárias para a evolução das atividades, inclusive, para aumentar o número de atendimentos realizados. E enquanto os impasses acontecem, bebês continuam nascendo, muitos sendo partos de alto risco, pacientes continuam fazendo tratamento de quimioterapia e a maior UTI de Mato Grosso continua tentando sobreviver em meio as incertezas.

Entre as melhores maternidades do Brasil, e com atendimento 24 horas voltado para gestantes, o hospital não deixou que os problemas que vem acontecendo interferissem de forma significativa em sua finalidade, que é o atendimento. Porém, até quando será assim?

O presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis -Acir, Ernando Cabral Machado, afirma que acima de tudo, é necessário que todos tenham responsabilidade social em relação a Santa Casa. “É através da transparência que se ganha o respeito e o reconhecimento. É a seriedade, o compromisso social que devem assumir a Santa Casa. A resistência sobre o hospital, distancia ainda mais seu pleno funcionamento. O modelo administrativo não funciona mais, é preciso que o regime evolua e alcance o patamar onde ela realmente está. A Santa Casa se tornou um hospital de alta complexidade, que atende pessoas de todo o estado. É uma entidade sem fins lucrativos que atende a sociedade como um todo. Todo mundo que precisa, é atendido pela Santa Casa e 80% dos seus atendimentos são pelo SUS. Antes de tudo, é preciso transparência, para que juntos, a sociedade e uma diretoria consciente, possam encontrar a melhor forma de gerir um hospital que tem porte para melhorar ainda mais a saúde da região”, finaliza Ernando.