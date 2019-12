Acusada de matar uma amiga a facadas, Aldirene da Silva Santana foi pronunciada pelo juiz Wagner Plaza Machado Júnior, da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, para que seja julgada perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca pela morte da jovem Fernanda Souza, de 22 anos. O crime que vitimou Fernanda ocorreu no dia 26 de fevereiro deste ano, depois que a vítima foi até a quitinete da acusada, no bairro Jardim Paulista, e acabou esfaqueada, após uma discussão e troca de agressões, morrendo no local.

No entendimento do juiz, há prova da materialidade e indícios de autoria do crime, o que somados à confissão do cometimento do crime justificaria levar a acusada ao Júri. “Quando oitivada em ambas as fases processuais, a acusada reconheceu que era amiga da ofendida, porém estavam sem conversar há cerca de duas semanas que antecederam os fatos. Descreveu que na data dos fatos Fernanda chegou em sua residência acompanhada de J., com quem não tem amizade, bateu na janela e pediu para entrar e foi agredida por Fernanda e J. Não sabe como pegou a faca e nem quantos golpes foram desferidos. Ao notar a gravidade do ocorrido tentou prestar socorro, porém, não foi eficaz”, escreve o magistrado em seu despacho.

Aldirene da Silva foi presa preventivamente logo após o crime, mas foi solta em maio, para aguardar seu julgamento em liberdade. A defesa da acusada alega que ela agiu em legítima defesa e pede a exclusão da qualificadora por motivo fútil do processo.

Agora, a defesa da acusada tem um prazo recursal de oito dias para tentar reverter a pronúncia no Tribunal de Justiça (TJ) do Estado e, em caso de mantida a pronúncia, a defesa de Aldirene ainda poderá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e até ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar a não realização do Júri. Caso essas instâncias mantenham o entendimento de que há indícios suficientes de sua culpa no caso, todo processo é devolvido ao juiz de origem, que então pode marcar a data do Júri Popular.

O crime aconteceu na tarde do dia 26 de fevereiro e Fernanda Souza Silva foi morta com uma facada no lado esquerdo do peito. A motivação teria sido ciúmes de um ex-namorado. Aldirene estava em sua quitinete quando Fernanda, acompanhada de outra pessoa, teria ido ao local para tirar satisfações por supostos boatos que a sua então amiga estaria espalhando, quando teve início uma discussão e troca de agressões físicas, o que levou a acusada a sacar de uma faca e desferir um golpe certeiro no peito de Fernanda, que não resistiu ao ferimento e morreu no local.