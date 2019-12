A maior premiação do segmento empresarial de Rondonópolis e região, no caso o Prêmio ACIR de Destaque Empresarial, estará em evidência em uma publicação especial do A TRIBUNA. Trata-se da Revista do Prêmio ACIR 2019, que está em fase de acabamento na Mega Gráfica (A TRIBUNA) e trará à população os detalhes dessa grande iniciativa, incluindo a lista completa dos ganhadores desta edição. A publicação circula junto com a edição desta terça-feira (24/12) do A TRIBUNA, além de ter circulação avulsa. Aguardem!