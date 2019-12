Dentro do grupo de entidades da cidade que está engajada em propor soluções para a Santa Casa, Ernando Cabral faz parte da comissão de elaboração de uma proposta de novo estatuto para o hospital. Antes de tudo, argumenta que esse movimento foi puxado pelo Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis, que convidou as entidades a se mobilizarem em torno dessa causa. “A ACIR também se prontificou a ajudar, pois temos o maior interesse, enquanto empresários, que tenhamos um hospital bom para uso de toda a população”, explicou.

A polêmica em torno da gestão da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis continua em alta. Após uma série de declarações dadas na imprensa pelo presidente do Rotary Club de Rondonópolis, Reinaldo Alves Aguiar, o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), Ernando Cabral Machado, externou ao Jornal A TRIBUNA que é preciso reforçar uma série de verdades em torno da situação do hospital filantrópico. A ACIR faz parte de um grupo de entidades que se uniu com o intuito de ajudar a Santa Casa. “Nós queremos é arrumar a Santa Casa daqui pra frente!”, esclarece.

Conforme Ernando, a Santa Casa ganharia muito com essa governança, considerando que haveria mais entidades e pessoas envolvidas na administração do hospital. Contudo, pondera que há 50 anos o Rotary Club Rondonópolis nunca abriu mão do “domínio” do estabelecimento. “Por que o interesse do Rotary Rondonópolis em ter o domínio da Santa Casa? Que interesse há por trás disso?”, questionou ele, lembrando que entidades como o Lar dos Idosos e a APAE (com um trabalho para excepcionais), também fundadas por clubes de Rotary, permitem sua abertura para a sociedade organizada. “Fui diretor da APAE e não sou do Rotary Rondon, responsável por essa entidade”, atesta.

Ernando contrapõe o presidente do Rotary Club Rondonópolis e afirma que não procede a afirmativa de que as entidades querem vender a Santa Casa. “Não existe isso! O próprio estatuto não permite. Aliás, na proposta de estatuto constam 17 citações que figuram o Ministério Público, sendo uma delas justamente quando da alienação de bens do hospital”, assegura. Por outro lado, questiona a declaração do mesmo de que a dívida milionária que a Santa Casa possui não seria culpa do clube de serviço, apesar de ser seu mantenedor. “Cadê o Conselho Fiscal, que é composto por membros do Rotary Rondonópolis, que deixou ficar nessa situação? Por que não chamaram o Ministério Público antes? Por que estão brigando por causa da natureza jurídica do hospital?”, indagou Ernando. “Agora não se pode falar que é mantenedor e não ter responsabilidade sobre o hospital”, emendou.

Inclusive, o presidente da ACIR assegura que, para o grupo de entidades, não importa que a Santa Casa seja fundação ou associação, mas que haja governança no hospital, com a participação da sociedade organizada. “Se pegar o estatuto da Santa Casa, seja o primeiro ou o de 2004, o hospital é domínio do Rotary Rondonópolis. O Conselho Diretor e o Conselho Fiscal são eleitos pela assembleia geral no mês de março, bienalmente, pelo sistema de voto secreto de associados do Rotary Rondonópolis”, disse para a reportagem.

Ele estranha ainda o fato de Reinaldo ter se posicionado antes pela participação do Rotary Rondonópolis na elaboração da nova proposta de estatuto, junto com as entidades da sociedade organizada, tendo participado em parte do processo, mas, por fim, acabou se retirando. Destaca que as entidades da sociedade organizada não se opõem à Santa Casa como fundação, desde que essa mudança não cause prejuízos para o hospital, considerando que os contratos e isenções em vigor são todos como associação. “A gente quer respostas do Rotary Rondonópolis. Não adianta falar para nós que essa briga é só por conta de ser fundação ou associação!”, complementou.

Conforme Ernando, a proposta de estatuto para a Santa Casa é clara ao estabelecer que não pode haver prestador de serviço ou pessoa que tenha algum interesse atuar como administrador do hospital, no caso do Conselho de Administração ou do Conselho Diretor. Acima dos interesses individuais, ele pontua que deve prevalecer na gestão os interesses coletivos da comunidade. “A gente não está vendo transparência hoje. O que importa para nós é que haja governança”, atesta ele, dizendo ainda que é cômodo deixar o estatuto atual, pois, sendo assim, na próxima eleição da Santa Casa, somente os associados do Rotary Rondonópolis poderiam participar do processo.

Continuando, o presidente a ACIR avaliou que o Rotary Rondonópolis também tem uma proposta de novo estatuto, mas que é confusa e na qual permanece com o “domínio” sobre o hospital. “O objetivo de Rotary pelo que eu entendo (fui rotariano por 20 anos) não é ser ‘dono’ de nenhuma entidade, é fundar entidade e entregar para sociedade. Mas o Rotary pode cuidar, cobrar e fiscalizar”, diz. “Se querem ter o controle, que coloque no estatuto que o Conselho Fiscal só poderá ser composto por rotariano do Rotary Rondonópolis”, entende.

Para o representante da Associação Comercial, é preciso dizer ainda que a Prefeitura de Rondonópolis não tem ajudado a Santa Casa, devendo haver uma soma de forças em prol do hospital, incluindo o poder público. Inclusive, apontou a notícia de uma compra de serviços milionária por parte da nossa Prefeitura de um hospital de Poxoréu. “A Santa Casa tem condições de atender esses serviços e é um hospital mais equipado. Inclusive, nós pagamos nossos impostos aqui em Rondonópolis e não em Poxoréu! É preciso que o poder público ajude o hospital dando serviços a ele”, argumentou.

Ademais, reforça que foram as entidades engajadas nessa causa que conseguiram uma emenda parlamentar de R$ 20 milhões para ser usada em prol da Santa Casa. Ernando destaca que as entidades envolvidas nessa luta acreditam que é possível realmente reestruturar o estabelecimento, que tem um orçamento de cerca de R$ 70 milhões e envolve muitos prestadores de serviço, havendo para isso um plano de recuperação, com apoio da diretoria atual e o empenho dos médicos. “Não tiro o mérito do Rotary de ter fundado a Santa Casa, mas não entendo esse apego com o hospital”, continuou. “Por que só agora alguns membros do Rotary estão impedindo nossa participação no processo? Agora que estão vindo R$ 20 milhões? Aí fica fácil!”, pontuou.