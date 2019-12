A economia de Rondonópolis reagiu e apresentou o melhor desempenho na geração de empregos com Carteira de Trabalho no mês de novembro de 2019 em Mato Grosso. Com mais esse resultado positivo, o saldo de geração de empregos em Rondonópolis ao longo deste ano evoluiu, fazendo com que a cidade subisse no ranking estadual de oferta de trabalho no Estado.

No último mês pesquisado, no caso novembro, Rondonópolis teve um saldo positivo de 215 empregos, com o setor de comércio puxando o bom resultado do período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, que apontam que houve 2.596 contratações e 2.381 demissões no município em novembro.