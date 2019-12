Natural da pequena Ruy Barbosa (BA), o Professor Edinho chegou com a família em Rondonópolis no ano de 1968 e aqui constitui família e dedicou toda sua vida à profissão de professor, tendo contribuído com a formação de gerações de rondonopolitanos.

De acordo com familiares, o pioneiro teve um infarto no último dia 20 de novembro e permaneceu internado por 11 dias, quando foi liberado para ir para casa se recuperar, para voltar posteriormente a se internar para fazer uma cirurgia cardíaca, mas não resistiu e acabou falecendo.

Rondonópolis perdeu mais um de seus ilustres pioneiros. Faleceu, na madrugada de ontem (19), aos 79 anos, o professor aposentado Edson Rodrigues da Silva, o popular Professor Edinho, que durante muitos anos foi professor e diretor em escolas como o EEMOP e 13 de Junho, além de ter trabalhado também na escola Dom Wunibaldo. O seu corpo foi sepultado no final da tarde de ontem, no Cemitério da Vila Aurora.

Homem de fé e católico de coração, seu sepultamento foi acompanhado por dezenas de amigos dos cursilhos da Igreja Católica, além de familiares, que se emocionaram ao dar o último adeus ao pioneiro. Ele deixa a esposa, dona Ana Lúcia, três filhos e uma neta.

“SÉRIE PIONEIROS”

Em outubro do ano passado, dentro da série de entrevistas com pioneiros e personalidades que contribuíram com o crescimento da cidade, o entrevistado foi justamente o Professor Edinho. “Hoje é muito complicado dar aulas. O aluno não tem a noção de que ele precisa fazer parte daquela comunidade escolar, aí ele agride professor, depreda a escola dele, vai drogado para as aulas, e se você colocar um aluno para fora da sala, ele vai depredar seu carro. Então, a educação na minha época era boa, porque a influência dos pais era maior e eles aprendiam dentro de casa a respeitar os mais velhos. Hoje, há um excesso de liberdade e vivemos uma sociedade permissiva, onde tudo é permitido”, declarou naquela oportunidade.

Aposentado desde o ano de 2004, ele afirmou que a partir de então tinha mais tempo para curtir a família e ajudar nos eventos do Movimento de Cursilhos da igreja católica, do qual fazia parte há muitos anos. “Foi aqui que casei, que tive meus filhos e aqui eu construí um círculo de amizades muito grande, e devo isso ao Movimento de Cursilhos. Eu acho que Rondonópolis cresceu independente dos governantes e das administrações que teve. Com esse roubando ou com aquele fazendo isso ou aquilo, Rondonópolis sempre cresceu. Eu sempre gostei daqui e sou apegado a essa terra, porque foi aqui que eu construí minha vida, minha família, meus filhos todos estudaram aqui na UFMT e tenho muitos amigos, pessoas que merecem a confiança da gente e acho que Rondonópolis vai crescer mais ainda. O que nos falta é o apoio político, um incentivo para ampliar o nosso parque industrial. Isso chama as pessoas e o dinheiro da indústria fica aqui. O dinheiro da agropecuária não fica aqui, é transformado em boi, em soja, mas o da indústria, o funcionário vem gastar aqui. Mas a cidade tem vida própria”, opinou, naquela oportunidade, o professor aposentado.