Entre elas, está a finalização da pista paralela no sentido Pedra Preta, cujo pequeno trecho da obra não foi feito devido a uma pendência com um comerciante, que tem um trailer de lanches no local. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou ao A TRIBUNA que o estabelecimento comercial está na faixa de domínio, e que um processo está sendo conduzido judicialmente pela Advocacia Geral da União (AGU). Somente após a resolução da questão judicial, os serviços de terraplanagem, drenagem e pavimentação daquele local serão finalizados.

Ao receber uma ordem de despejo, o comerciante acionou a Justiça e conseguiu suspender a desocupação até que a questão seja discutida entre as partes em audiência. Por isso, desde março desse ano a obra, nas proximidades do trailer de lanches, não pode prosseguir. “Eles precisam me oferecer uma outra opção, um outro lugar pra ficar. O sustento da minha família vem daqui, eu trabalho aqui há 15 anos, tenho clientela. Estou aguardando a audiência”, explicou.

A reportagem esteve no local e conversou com o comerciante Nainho Fagundes de Rezende, que disse trabalhar naquele ponto há 15 anos. “Quando eu cheguei aqui era tudo matagal, eu arrumei o terreno pra ficar. A pista estava longe, não tinha isso de faixa de domínio. Agora, querem tirar meu sustento e sem oferecer nenhuma outra opção”, afirmou.

O comerciante acrescentou que empreendimentos maiores, que também estão às margens da rodovia, não tiveram que sofrer modificações ou deixar o local, como está sendo solicitado a ele. Enquanto as partes não se resolvem, a obra fica parada naquele ponto, restando apenas poucos metros para conclusão total da pista paralela à rodovia.

ILUMINAÇÃO

A reportagem também questionou o DNIT sobre a iluminação do trecho, que está prevista em contrato. No período noturno a escuridão toma conta da região e leva riscos para os motoristas, especialmente os moradores dos bairros vizinhos à BR. Segundo informado “o trecho ainda está em obras e a previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2020”, já com a iluminação pública completa.

Com relação à sinalização, o DNIT disse que ela está adequada e pede ainda que os motoristas respeitem o limite de velocidade regulamentado.

A resposta é referente ao questionamento do A TRIBUNA diante dos relatos de sinalização confusa, especialmente nas proximidades da ponte sobre o Lourencinho, causando riscos aos moradores dos bairros Maria Vetorasso e Verde Teto, que precisam cruzar a pista para acessar o contorno.

No início da semana o A TRIBUNA relatou dois acidentes próximo ao acesso desses bairros, sendo que mais um foi registrado. Na noite de anteontem (18), um caminhão-baú caiu em uma valeta que fica ao término da pista dupla e no início do último contorno antes da ponte, mesmo local que as outras duas carretas já haviam caído.