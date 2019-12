O grupo de entidades que luta para recuperar as finanças da Santa Casa de Rondonópolis recebeu, com estranheza, as declarações do presidente do Rotary Clube de Rondonópolis, Reinaldo Alves Aguiar, que afirmou, entre outras coisas, que esse grupo de entidades teria interesses escusos com relação ao hospital filantrópico. Ele defendeu o modelo de Fundação para o hospital, afirmando que na forma de Associação sua diretoria teria poderes demais e chegou a suspeitar até que houvesse o interesse de privatizar ou vender o mesmo, o que foi rebatido pelas entidades.

De acordo com a empresária Tânia Balbinotti, do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis e uma das principais lideranças do grupo de entidades que assumiu a luta em defesa da Santa Casa, essas entidades não têm nenhum interesse em entrar na discussão sobre o hospital ser gerido na forma de Associação ou Fundação.

“Nós nos juntamos por conta da situação que a Santa Casa se encontra, para resolver esses problemas que ela tem e evitar o seu fechamento. Pelo histórico dela, a Santa Casa é conhecida como um saco sem fundo, se diz que lá há uma caixa preta. E nós entramos lá e começamos a ver que realmente ela precisa evoluir em termos de gestão para se proteger dos interesses escusos, interesses pessoais, da política partidária, não ser usada politicamente por grupos. E entendemos que ela precisa abrir a sua administração para que as pessoas possam confiar mais e doar, porque a Santa Casa é um hospital filantrópico e precisa de dinheiro da sociedade, pois os valores pagos pelo SUS são baixos. As pessoas precisam confiar nela e para isso é preciso transparência”, pontuou.

“Nós não somos contra ela ser uma Fundação, pelo contrário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que nós sabemos é que o modelo de Fundação não garante transparência, pelo contrário, está cheio de associações por aí com problemas. Mas não é esse o ponto”, acrescentou.

Segundo ela, as entidades, inclusive, já teriam consultado especialistas sobre o assunto, para o caso de a Justiça decidir que esse seria o modelo de gestão da Santa Casa, como forma de se prevenir para esse caso, mas ela esclarece que essas entidades não têm resistência a um ou outro modelo. “O que sentimos é que o Rotary quer uma forma de estatuto em que eles escolham quem eles quiserem para dirigir a Santa Casa, o que não aceitamos, pois entendemos que eles não podem mais administrar a Santa Casa sozinhos. Mas isso não é, de forma nenhuma, ter algo contra o Rotary, o que nós queremos é eles juntos, no conselho de administração, ou seja onde for. Só não queremos é ter outra diretoria eleita da forma como está aí hoje. É preciso profissionalizar a gestão, dar mais transparência a essa gestão”, defendeu.

Sobre a possibilidade de as entidades estarem interessadas em privatizar ou vender o hospital, ela é enfática ao afirmar que isso nunca sequer foi ventilado pelo grupo de entidades. “A Santa Casa é um hospital filantrópico de direito privado, ou seja, ele já é privado, não é público, o que parece que o Reinaldo (Aguiar, presidente do Rotary Rondonópolis) não sabe direito. E isso foi uma das coisas que nos animou, pois ele custa menos que o Hospital Regional, por exemplo, por número de leitos. O nosso interesse é dar qualidade para esse hospital, não queremos que o hospital feche ou funcione de forma capenga, como está hoje, nas mãos de um clube de serviço que não tem mais as respostas para dar. Quanto aos bens da Santa Casa, não é possível pelo estatuto vender tudo e dividir em cotas o arrecadado. E ninguém em sã consciência quer isso”, concluiu.