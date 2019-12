A operação “Reditus”, desencadeada na manhã de ontem (19), em Rondonópolis, cumpriu 48 mandados de prisão contra membros de uma facção criminosa que atua em todo o estado, e tem forte braço no Município, com atuação dentro e fora da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande. Além de Rondonópolis, os 140 policiais mobilizados também cumpriram mandados em Pedra Preta, Cuiabá e Amambaí (MS).

A investigação apontou como a facção criminosa é bem estruturada na cidade, como por exemplo com o tabelamento do preço dos entorpecentes (quilo da maconha por R$ 1.500 e 25 gramas de pasta base de cocaína a R$ 500), e mensalidade cobrada para todos os membros (R$ 20 para membro preso e R$ 100 para membro solto). Além disso também havia a extorsão de empresários, para garantir a segurança, cujo valor variava de R$ 100 a R$ 500, dependendo do tamanho do imóvel.

A operação “Reditus” contou com a participação de policiais civis de todas as delegacias da Regional de Rondonópolis, apoio da Gerência de Operações Especiais (GOE), Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Delegacia Fazendária, Gerência Estadual de Polinter e Capturas, Delegacia Regional de Primavera do Leste e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), já que o helicóptero prestou apoio ao trabalho dos policiais em terra.

Todos os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá, onde as ações estavam concentradas, e são resultado também da atuação do Gaeco – Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado.

INVESTIGAÇÃO

As diligências iniciaram em 2018 para apurar crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, roubos e corrupção de menores, e culminou na identificação de indivíduos, alguns recolhidos em unidades prisionais de Rondonópolis e Cuiabá, e outros integrantes que circulavam livremente pela região cometendo diversos crimes.

Conforme investigação da Polícia Civil de Rondonópolis, o grupo era bem estruturado e ordenado, com divisão de tarefas entre seus integrantes, responsável por grande parte das ocorrências praticadas na região sul de Mato Grosso.

Durante monitoramento da associação, foi possível mapear o funcionamento, com a identificação dos membros e suas respectivas funções. As principais características dentro do grupo eram hierarquia, organização pré-definida com disciplina e gerentes, fluxo financeiro com pagamento de mensalidades, taxa sob o tráfico de droga, extorsão de empresários, entre outros. Diante dos indícios e provas, a Polícia Civil representou pelos mandados judiciais.