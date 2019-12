Novo técnico colorado, Eduardo Coudet foi oficialmente apresentado no final da manhã de ontem (19). Em entrevista coletiva concedida na sala de coletivas do Beira-Rio, ‘Chacho’, apelido do argentino que assinou contrato com o Inter até o final de 2021, agradeceu a grande festa da torcida colorada na noite de anteontem (18), quando desembarcou em Porto Alegre (RS), e projetou: “buscaremos retribuir todo o carinho da torcida. Podem ter certeza: não vai faltar trabalho, não vai faltar raça”.

Iniciada por volta das 10h30, a entrevista foi aberta pelo presidente Marcelo Medeiros, que deu as boas-vindas ao técnico, destacando o currículo de recentes conquistas do argentino e a intensidade que serve de grande marco para seus trabalhos. Na sequência, Alessandro Barcellos, vice-presidente de Futebol, definiu a contratação como uma “convicção” do departamento, afirmação corroborada por Rodrigo Caetano, que apresentou, também, Ariel Broggi, auxiliar, Octavio Manera e Guido Cretari, preparadores físicos, e Carlos Fernández, analista de desempenho, membros da comissão que chega ao clube gaúcho junto de Coudet.

Após o diretor-executivo, foi exatamente ‘Chacho’ quem falou, projetando o ano que está por vir e ressaltando a expectativa em trabalhar no Colorado gaúcho. Encerrada a coletiva, o novo comandante conheceu as instalações do Gigante, passando por túnel, vestiários e, é claro, gramado do Gigante, onde ficou encantando com a beleza do Beira-Rio.