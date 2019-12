Ingredientes

2 kgs de lombo suíno temperado

1 xícara de vinho branco seco

100 gramas de bacon em fatias

2 xícaras de damasco picado

Ramos de alecrim picado

Modo de preparo

Em uma fôrma, faça um corte no lombo, no sentido do comprimento, mantendo o fundo e as laterais fechados, como um envelope.

Regue com o vinho e deixe marinar na geladeira por cerca de uma hora.

Transfira o vinho para um recipiente e reserve.

Recheie o lombo com o bacon e o damasco e feche a abertura com palitos.

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de uma hora, regando a cada 20 minutos com o vinho usado na marinada.

Retire o papel-alumínio e deixe dourar.

Sirva com o molho que ficou na assadeira, decorado com os ramos de alecrim.